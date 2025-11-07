हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पाकिस्तान लिंक्ड नेवी जासूसी केस में दो और आरोपियों को 70-70 महीने की सजा, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

पाकिस्तान लिंक्ड नेवी जासूसी केस में दो और आरोपियों को 70-70 महीने की सजा, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

NIA Court: विशाखापत्तनम स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने विशाखापत्तनम के रहने वाले कलवलपल्ली कोंडा बाबू और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के अवियांश सोमल को 5 साल 10 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है.

By : मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Nov 2025 07:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को विशाखापत्तनम नौसेना जासूसी केस में दो और आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. ये केस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े नेटवर्क से लिंक्ड है, जो भारतीय नौसेना की गोपनीय जानकारी हासिल करने की साजिश में शामिल था.  

विशाखापत्तनम स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने विशाखापत्तनम के रहने वाले कलवलपल्ली कोंडा बाबू और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के अवियांश सोमल को 5 साल 10 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है. दोनों पर UAPA की धारा 18 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 के तहत आरोप तय किए गए थे. कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 5000 का जुर्माना भी लगाया है. अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी.

मामले में पहले चार को मिल चुकी थी सजा, अब कुल छह दोषी

इस फैसले के साथ अब तक इस केस में कुल 6 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है. ये मामला भारतीय नौसेना के ठिकानों और अहम सुरक्षा संस्थानों की जासूसी से जुड़ा है. जिसमें पाकिस्तान के एजेंटों ने देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी. दोनों दोषियों को दिसंबर, 2019 में गिरफ्तार किया गया था. कोंडा बाबू को मुंबई से और अवियांश सोमल को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया था.

NIA की जांच में क्या हुआ खुलासा

एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से संपर्क में थे. वे भारतीय नौसेना और डिफेंस से जुड़ी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी साझा करते थे.

जांच में ये भी सामने आया कि दोनों ने ये जानकारी पैसों के बदले पाकिस्तान एजेंटों को दी थी. ये रकम उन्हें अब्दुल रहमान, हारून लखदवाला, शाइस्ता कैसर और इमरान गीतेली नाम के अन्य आरोपियों के जरिए भेजी गई थी. इन चारों को इसी साल अदालत ने पहले ही सजा सुना दी थी.

मामले में अब तक कुछ 15 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी

एनआईए ने ये केस दिसंबर 2019 में आंध्र प्रदेश पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से अपने हाथ में लिया था. अब तक एजेंसी कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. जून 2020 में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और मार्च 2021 में एक और आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई.

Published at : 07 Nov 2025 07:59 PM (IST)
ISI National Investigation Agency Vishakhapatnam NIA  Indian NAVY
