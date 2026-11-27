संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने की दिशा में कदम उठाना चाहती है. लेकिन इस आरक्षण को लागू करने का रास्ता परिसीमन से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि बहस सिर्फ महिलाओं के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी सवाल उठ रहा है कि लोकसभा में राज्यों की सीटें कितनी होंगी और उनका बंटवारा किस आधार पर होगा.

सरकार 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र में इस मुद्दे पर नया विधायी प्रस्ताव ला सकती है. हालांकि, सत्र का आधिकारिक एजेंडा सामने आने और विधेयक पेश होने तक उसके अंतिम प्रावधानों को लेकर निश्चित दावा नहीं किया जा सकता.

महिला आरक्षण कानून 2023 में क्या प्रावधान किया गया था?

सितंबर 2023 में संसद ने संविधान का 106वां संशोधन पारित किया था. इसे आमतौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है. इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए करीब 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया.

इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी करीब एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रखने की व्यवस्था है. यानी यह आरक्षण केवल सामान्य सीटों तक सीमित नहीं होगा.

लेकिन इस कानून में एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई. संविधान के अनुच्छेद 334A के मुताबिक, महिला आरक्षण तभी प्रभावी होगा जब 2023 के संशोधन के बाद होने वाली पहली जनगणना के संबंधित आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी.

सरकार ने 2023 में महिलाओं को आरक्षण देने का कानून तो बना दिया, लेकिन इसे तुरंत लागू नहीं किया. इसके लागू होने को पहले जनगणना और फिर परिसीमन से जोड़ दिया गया.

महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी?

परिसीमन का मतलब है चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं तय करना और आबादी के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण करना. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अलग-अलग क्षेत्रों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल सके.

महिला आरक्षण लागू करने के लिए यह तय करना भी जरूरी है कि कौन-सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. किन सीटों पर सामान्य वर्ग की महिलाएं और किन पर अनुसूचित जाति या जनजाति की महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, इसका निर्धारण करना होगा. आरक्षित सीटों को समय-समय पर बदलने यानी रोटेशन की व्यवस्था भी कानून में शामिल है.

सरकार ने इसी वजह से महिला आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करने का प्रावधान रखा था. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि इस प्रक्रिया के कारण महिलाओं को आरक्षण मिलने में देरी हो सकती है.

क्या मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर 33 फीसदी आरक्षण लागू हो सकता है?

हां, सैद्धांतिक रूप से मौजूदा 543 निर्वाचित लोकसभा सीटों पर भी महिलाओं के लिए करीब 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का रास्ता बनाया जा सकता है. इसका मतलब होगा कि मौजूदा सीटों में से लगभग 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. हालांकि, अंतिम संख्या और सीटों का बंटवारा कानून में तय करना होगा.

इसके लिए लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाना अनिवार्य नहीं है. संसद मौजूदा सीटों में से ही आरक्षित सीटों की पहचान करने और उनके रोटेशन का तरीका तय कर सकती है. लेकिन मौजूदा 106वें संविधान संशोधन में जो शर्त रखी गई है, उसके रहते सरकार केवल एक सामान्य कानून बनाकर परिसीमन की शर्त को नजरअंदाज नहीं कर सकती.

यानी मौजूदा सीटों पर आरक्षण लागू करना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए संविधान में किए गए मौजूदा प्रावधान को बदलना होगा.

क्या महिला आरक्षण और परिसीमन के लिए अलग-अलग कानून बन सकते हैं?

यह इस पूरी बहस का सबसे अहम कानूनी सवाल है. दोनों विषयों पर अलग-अलग कानून बनाना संभव है, लेकिन मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में सिर्फ अलग कानून बना देने से महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं हो जाएगा.

इसकी वजह अनुच्छेद 334A है, जिसमें महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन की शर्त रखी गई है. यदि सरकार इस शर्त को हटाना चाहती है, तो उसे संविधान में संशोधन करना होगा.

इसके लिए दो रास्ते समझे जा सकते हैं

पहला रास्ता: महिला आरक्षण को मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर लागू करने के लिए अनुच्छेद 334A में बदलाव किया जाए. इसके बाद संसद अलग कानून के जरिए सीटों के आरक्षण, रोटेशन और दूसरी प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर सकती है.

दूसरा रास्ता: महिला आरक्षण और परिसीमन को पहले की तरह एक साथ आगे बढ़ाया जाए. इसमें जनगणना, सीटों के पुनर्निर्धारण और आरक्षण की प्रक्रिया को एक ही व्यापक विधायी योजना के तहत लागू करने की कोशिश होगी.

विपक्ष के कुछ दलों का तर्क है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए परिसीमन का इंतजार नहीं होना चाहिए. वहीं, सरकार की ओर से पेश किए गए पिछले विधायी पैकेज में दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ा गया था.

अप्रैल 2026 में क्या हुआ था?

यह बहस नई नहीं है. अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को संसद में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी. इसमें संविधान का 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित विधेयक शामिल थे.

17 अप्रैल 2026 को संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया. इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े. संविधान संशोधन के लिए मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन के साथ सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत की भी जरूरत होती है. इसलिए विधेयक आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका.

इसके बाद सरकार ने बाकी संबंधित विधेयकों को आगे नहीं बढ़ाया. अब 30 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष सत्र में सरकार इस मुद्दे पर नए या संशोधित प्रस्ताव के साथ लौट सकती है.

संविधान में बदलाव के लिए कितने सांसदों का समर्थन जरूरी है?

महिला आरक्षण लागू करने की मौजूदा शर्तों में बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना होगा. इसकी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में दी गई है. संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में अलग-अलग पारित कराना होता है. इसके लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए:

-सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से विधेयक पारित हो.

-मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों में कम से कम दो-तिहाई सदस्य इसके पक्ष में हों.

उदाहरण के लिए, अगर लोकसभा में सभी 543 सीटें भरी हों और सभी सदस्य मतदान करें, तो विधेयक को कम से कम 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए. यह केवल दो-तिहाई का आंकड़ा नहीं, बल्कि सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत की शर्त को भी पूरा करता है.

दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है. इस प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाकर विधेयक पारित नहीं कराया जा सकता.

कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी होती है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि संशोधन संविधान के किन प्रावधानों को प्रभावित करता है.

2029 के चुनाव से पहले क्या हो सकता है?

30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में इस सवाल पर सबकी नजर रहेगी कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन को किस रूप में आगे बढ़ाती है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार नए प्रस्ताव में लोकसभा की सीटों को सभी राज्यों में अनुपातिक रूप से बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार कर सकती है. हालांकि, अंतिम प्रस्ताव सामने आने के बाद ही इसकी वास्तविक रूपरेखा स्पष्ट होगी.

इस पूरे विवाद का मूल सवाल यह है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए परिसीमन का इंतजार करना जरूरी है या मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण लागू किया जा सकता है. कानूनी रूप से दूसरा रास्ता बनाने की गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए 2023 में किए गए संविधान संशोधन की संबंधित शर्तों को बदलना होगा.

यानी महिला आरक्षण और परिसीमन को अलग-अलग लागू करना असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए केवल साधारण कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा. संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा. अब देखना होगा कि विशेष सत्र में सरकार इस दिशा में क्या प्रस्ताव रखती है और उसे संसद में कितना समर्थन मिलता है.