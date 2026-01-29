हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मुसलमान रिक्शावाला अगर 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये दो', हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भड़की कांग्रेस

'मुसलमान रिक्शावाला अगर 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये दो', हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर भड़की कांग्रेस

'मुसलमान रिक्शावाला अगर 5 रुपए मांगे, तो उसे 4 रुपए दो', हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर बवाल

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Jan 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के 'मियां' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस ने गुरुवार (29 जनवरी 2026) को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि असम के सीएम संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में नफरत के बीज बो रहे हैं. कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा सरमा का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे कह रहे हैं, 'कोई मुसलमान रिक्शावाला अगर 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये दो... खूब परेशान करो.'

इस पर कांग्रेस ने कहा, 'ये घटिया बयान असम के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के लाडले हिमंता बिस्वा सरमा का है. हिमंता बिस्वा सरमा संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश में नफरत के बीज बो रहे हैं. ये बीजेपी-आरएसएस की नफरती सोच है. ये बयान न सिर्फ बेहुदा है, बल्कि बाबा साहेब के संविधान और हमारी गंगा-जमुनी तहजीब पर सीधा हमला है, जिसने हर भारतीय को समानता का हक दिया है. हिमंता बिस्वा सरमा की इस शर्मनाक करतूत के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.'

असम के मुख्यमंत्री ने मंगलवार (27 जनवरी 2026) को कहा कि मतदाता सूचियों के जारी विशेष संशोधन (एसआईआर) के कारण किसी भी असमिया नागरिक को कोई समस्या नहीं हो रही है, बल्कि केवल ‘मिया’ (बांग्ला भाषी मुस्लिम) लोगों को ही इस प्रक्रिया से दिक्कत हो रही है. डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ‘मियां’ समुदाय के लोगों को राज्य में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

Published at : 29 Jan 2026 04:19 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death : पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार । Baramati Plane Crash । Maharashtra News
Ajit Pawar Death : अजित पवार के दोनों बेटों ने दी पिता को अंतिम विदाई । Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death : बेटे ने जैसे दी मुखाग्नि .... नेता से लेकर मौजूद जनता फूट-फूटकर रोने लगे
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के अंतिम दर्शन के दौरान उमड़ा भावनाओं का सैलाब, फूट-फूटकर रोने लगे लोग!
NPS में बड़ा बदलाव | Health Pension Scheme Explained | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
बहुत जी हुजूरी कर रहे थे शहबाज और मुनीर, ट्रंप ने एक ही झटके में दे दिया सदमा, अमेरिकियों से बोले- पाकिस्तान जाना है तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
'सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय...', UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक पर बोले अखिलेश यादव
विश्व
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
कहां बन रहा दुनिया का पहला 'सोने का शहर'? इस देश में गोल्डन स्ट्रीट पर चलने का सपना पूरा होगा
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
'द राजा साब' के फेलियर के बाद होल्ड हुई सालार 2? मेकर्स ने किया रिएक्ट
इंडिया
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
'CJI सूर्यकांत ने कहा कि आप सही कर रहे...', UGC के नए नियमों पर रोक के बाद याचिकाकर्ता का पहला रिएक्शन
ट्रेंडिंग
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
स्नो फॉल देखने गया था शख्स और टेंट में फंस गया अकेला, पुलिस ने पीठ पर बैठाकर बचाई जान, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
यूटिलिटी
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
किन किसानों को नहीं मिलेंगे 22वीं किस्त के पैसे, जानें कैसे कर सकते हैं चेक?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget