असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के 'मियां' वाली टिप्पणी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. कांग्रेस ने गुरुवार (29 जनवरी 2026) को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि असम के सीएम संविधान की शपथ लेकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश में नफरत के बीज बो रहे हैं. कांग्रेस ने हिमंता बिस्वा सरमा का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे कह रहे हैं, 'कोई मुसलमान रिक्शावाला अगर 5 रुपये मांगे तो उसे 4 रुपये दो... खूब परेशान करो.'

इस पर कांग्रेस ने कहा, 'ये घटिया बयान असम के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी के लाडले हिमंता बिस्वा सरमा का है. हिमंता बिस्वा सरमा संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश में नफरत के बीज बो रहे हैं. ये बीजेपी-आरएसएस की नफरती सोच है. ये बयान न सिर्फ बेहुदा है, बल्कि बाबा साहेब के संविधान और हमारी गंगा-जमुनी तहजीब पर सीधा हमला है, जिसने हर भारतीय को समानता का हक दिया है. हिमंता बिस्वा सरमा की इस शर्मनाक करतूत के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.'

असम के मुख्यमंत्री ने मंगलवार (27 जनवरी 2026) को कहा कि मतदाता सूचियों के जारी विशेष संशोधन (एसआईआर) के कारण किसी भी असमिया नागरिक को कोई समस्या नहीं हो रही है, बल्कि केवल ‘मिया’ (बांग्ला भाषी मुस्लिम) लोगों को ही इस प्रक्रिया से दिक्कत हो रही है. डिगबोई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ‘मियां’ समुदाय के लोगों को राज्य में मतदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.