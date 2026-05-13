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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापेट्रोल-डीजल संकट के बीच PM मोदी का बड़ा फैसला, आधा कर दिया अपना काफिला, SPG को आदेश 

पेट्रोल-डीजल संकट के बीच PM मोदी का बड़ा फैसला, आधा कर दिया अपना काफिला, SPG को आदेश 

PM मोदी ने होर्मुज संकट के बीच जनता से अपील की है कि पेट्रोल-डीजल की खपत कम करें. दफ्तर आने-जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करें. इसके साथ ही उन्होंने WFH को बढ़ावा देने की सलाह भी दी.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 13 May 2026 08:54 AM (IST)
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देश की जनता से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया है. सूत्रों के अनुसार, पीएम मोदी ने अपने काफिले को आधा कर दिया है. इसको लेकर उन्होंने अपनी सुरक्षा में लगे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) को आदेश दिए है. 

पीएम मोदी ने अपने काफिले में 50 फीसदी की कटौती है. वडोदरा और असम में हिमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण के दौरान गुवाहाटी दौरे में पीएम के काफिले में कटौती की गई थी. एसपीजी को निर्देश दिया गया है कि काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन नई खरीदारी नहीं होगी. 

गुवाहाटी में बांटी गई थी PM मोदी के भाषण की प्रतियां

हिमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने सभी मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के भाषण की प्रतियां बांटी थीं. इसमें संकट के दौरान संयम बरतने की अपील के साथ-साथ प्लान भी शामिल है. सूत्रों की मानें तो पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या में काफी कमी कर दी है. सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है. यह कदम पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी की नागरिकों से की गई अपील के बाद उठाया गया है. कार्य योजना में इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक उपयोग और ऑनलाइन बैठकों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया गया है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी की सोना न खरीदने वाली अपील के बाद सरकार का बड़ा फैसला, गोल्ड-सिल्वर पर बढ़ाया टैरिफ

पीएम मोदी ने जनता से की थी ये अपील

पीएम मोदी ने हैदराबाद में जनता से अपील करते हुए कहा था, 'मैं अपने देश के हर नागरिक से अपील करता हूं कि वे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें. मेट्रो का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और कारपूलिंग को बढ़ावा दें. जिनके पास कार है, उन्हें एक ही गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ ले जाना चाहिए.'

WFH को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा?

इसके अलावा पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को बढ़ाने की अपील भी की. उन्होंने कहा, 'यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और 'वर्क फ्रॉम होम' को प्राथमिकता दी जाए.' उन्होंने जनता से सोना न खरीदने की अपील करते हुए कहा, 'देश का बहुत सारा पैसा सोने के आयात पर विदेश चला जाता है. इसलिए, मैं आप सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो जाएं, तब तक सोने की खरीदारी टाल दें.'

ये भी पढ़ें- ‘देशभक्ति महंगाई से बचने का एक बहाना, जल्द बढ़ेंगे दाम’, पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर ओवैसी का मोदी पर हमला

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 13 May 2026 08:36 AM (IST)
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Petrol & Diesel Narendr Modi Breaking News Abp News PM मोदी
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