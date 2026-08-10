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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें, बोले - 'PM मोदी को...'

मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें, बोले - 'PM मोदी को...'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (10 अगस्त) को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान खरगे ने सरकार के सामने तीन मांग रखी हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 10 Aug 2026 07:04 PM (IST)
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संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से जारी हंगामे और झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार (10 अगस्त) को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा. खरगे ने सरकार के सामने तीन मांग रखी हैं.

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इन मामलों पर माफी मांगनी चाहिए.

'अमित शाह सदन में दें जवाब'

खरगे ने कहा, 'मानसून सत्र की शुरुआत होने के पहले दिन ही विपक्ष ने मजबूती से अपनी मांग रखी हैं. हमारी पहली मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री सदन में आएं और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हुआ, पैलेट गन्स चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ, उस पर चर्चा हो. पेपर लीक हुए भी कई साल हो गए हैं, जिस पर हम पहले से चर्चा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 14-15 दिनों तक इस विषय पर कुछ नहीं कहा. इसका मतलब है कि वे (अमित शाह) नहीं चाहते थे कि चर्चा हो. हम दबाव बनाते रहे, लेकिन वे नहीं आए.'

'राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों को मिले सख्त सजा'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'हमारी दूसरी मांग यह है कि राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की है, उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को इसका खुलासा करना चाहिए, लेकिन इस मांग पर भी ध्यान नहीं दिया गया है.'

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'PM मोदी जनता से माफी मांगें'

उन्होंने कहा, 'हमने तीसरी मांग ये रखी कि वे(प्रधानमंत्री मोदी) खुद देश की जनता से माफी मांगें क्योंकि हजारों-लाखों लोग राम मंदिर में आस्था रखते हैं. ऐसी जगह पर इतनी बड़ी घटना होती है और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा. यह पहली बार है कि  ऐसे विषय पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों ने चुप्पी साधी हुई है. हम इन तीनों विषयों पर लड़ रहे हैं. खासकर राहुल गांधी ने इन सभी मुद्दों पर हर जगह पहुंचकर अपना वक्तव्य दिया. वे इन विषयों को पहले से उठाते आए हैं.'

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge PM Modi CONGRESS AMIT SHAH
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