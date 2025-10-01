कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तबीयत हुई खराब, अस्पताल में हुए भर्ती, जानें ताजा अपडेट

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तबीयत खराब हो गई है. उन्हें बुधवार (1 अक्तूबर) को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक खरगे का बेंगलुरु के एमएस रामैया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. खरगे को बीती रात से बुखार है. वे अभी डॉक्टर की निगरानी में हैं और जल्द ही हेल्थ रिपोर्ट भी आ सकती है.

एक कांग्रेस नेता ने बताया कि खरगे को मंगलवार (30 सितंबर) से ही बुखार है और पेट दर्द की भी शिकायत है. इसी वजह से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. हालांकि वे फिलहाल ठीक हैं और किसी तरह की गंभीर दिक्कत नहीं है. खरगे 7 अक्टूबर को कोहिमा जाने वाले हैं, जहां वे नगा सॉलिडेरिटी पार्क में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. लोकसभा सांसद और नागालैंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एस. सुपोंगमेरेन जामिर ने इसको लेकर अपडेट दिया था.

अक्टूबर 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे खरगे

खरगे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक हैं. उन्हें अक्टूबर 2022 में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी. अहम बात यह है कि वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले गैर-गांधी परिवार के नेता बने थे. वे पद संभालने के बाद पार्टी के लिए कई चुनावों में अहम भूमिका निभा चुके हैं. खरगे का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है. वे सांसद, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

बिहार चुनाव की तैयारी में कांग्रेस

खरगे और उनकी पार्टी कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है, लेकिन पार्टी अभी तक केंद्र में वापसी नहीं कर पायी है. उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. इससे पहले 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा. कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी शिकस्त झेलनी पड़ी. हालांकि पार्टी अब महागठबंधन के साथ बिहार चुनाव के मैदान में उतरी है.