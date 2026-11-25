कांग्रेस ने वोट चोरी और मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर देशव्यापी आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को पार्टी देश के सभी प्रदेशों में संविधान रक्षा मार्च निकालेगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे लखनऊ में इस मार्च में शामिल होंगे और इसका नेतृत्व करेंगे.

कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मुद्दे पर पार्टी का देशव्यापी कार्यक्रम क ऐलान करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ रही है.

कांग्रेस के कार्यक्रम के मुताबिक सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां अपने राज्यों में बड़े पैमाने पर संविधान रक्षा मार्च आयोजित करेंगी. मार्च की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी की प्रतिमा से होगी. प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि देने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और आम नागरिक संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ करेंगे. इसके साथ ही संविधान की रक्षा और उसमें निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को बनाए रखने की शपथ लेंगे.

राहुल गांधी उठा रहे मुद्दा

कांग्रेस ने राहुल गांधी की ओर से चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर उठाए गए सवालों को आंदोलन का प्रमुख मुद्दा बनाया है. केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी ने महादेवपुरा में फर्जी और डुप्लीकेट वोटर एंट्री, अलंद में हजारों वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश और हरियाणा सहित अन्य राज्यों में चुनावी अनियमितताओं के दस्तावेजी सबूत देश के सामने रखे हैं.

कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने के बजाय उन्हें खारिज किया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हलफनामा मांगा और जांच एजेंसियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में भी सहयोग नहीं किया.

SIR के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा अभियान

कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. पार्टी का आरोप है कि मतदाता सूची को साफ करने के नाम पर नागरिकों को अपनी नागरिकता और मतदाता होने का अधिकार साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. कांग्रेस के मुताबिक बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से ही 65 लाख से अधिक नाम हटाए गए. जबकि तीन चरणों में अब तक 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए जाने की आशंका है.

पार्टी का कहना है कि इस प्रक्रिया से गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और शादी के बाद घर बदलने वाली महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं.

वोट रक्षक अभियान के तहत बूथ स्तर पर पहुंचेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

संविधान रक्षा मार्च के साथ कांग्रेस 'वोट रक्षक' अभियान भी चलाएगी. इस अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच करेंगे और जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अपना मताधिकार वापस हासिल करने में मदद करेंगे.

कांग्रेस ने छात्रों, युवाओं, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और नागरिक समाज के लोगों से 26 नवंबर के मार्च में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.