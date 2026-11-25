2027 में होने वाले गोवा विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस आलाकमान ने राज्य इकाई को गठबंधन की बातचीत के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने की सलाह दी है. पार्टी का मुख्य उद्देश्य बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटों को बंटने से रोकना और छोटे क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाना है.

मंगलवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस के केंद्रीय और गोवा के नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक, लीडर ने साफ किया कि सीटों के बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की जिद पकड़ने के बजाय गठबंधन बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

सीटों का फॉर्मूला

इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए हर संभावित सहयोगी दल को दो से तीन सीटें देने का विकल्प खुला रखा जाए. कांग्रेस फिलहाल दो प्रमुख क्षेत्रीय दलों के संपर्क में है. विजय सरदेसाई की 'गोवा फॉरवर्ड पार्टी' (GFP) और 'रिवोल्यूशनरी गोअंस पार्टी' (RGP). जीएफपी के साथ सीटों को लेकर औपचारिक बातचीत हो चुकी है, जबकि आरजीपी के साथ बातचीत जारी है.

नेताओं के पणजी लौटने के बाद एआईसीसी (AICC) प्रभारी माणिकराव ठाकरे की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय गठबंधन समिति सहयोगी दलों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाएगी.

बैठक में कौन हुआ था शामिल

इस रणनीतिक बैठक में गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (GPCC) के अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, दक्षिण गोवा के सांसद कैप्टन विरियातो फर्नांडिस, विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ सहित पार्टी के तीनों मौजूदा विधायक और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हुए.

बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इस चर्चा को बेहद सकारात्मक बताया. उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गोवा की जनता अब बीजेपी को नकारने के लिए तैयार है, क्योंकि यह सरकार महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है.

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के शासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जमीनों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं. जिससे गोवा की अनूठी पहचान और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस गोवा के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही राज्य को बीजेपी के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक सकारात्मक विजन पेश करेगी.

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