तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित विवादित दीपथून में 24 नवंबर को कार्तिगई महादीपम का दीप नहीं जलाए जाने पर माफी मांगी. राज्य सरकार ने अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं, लेकिन मंदिर के ट्रस्ट बोर्ड ने दीप जलाने के लिए प्रस्तावित टीम को अनुमति नहीं दी. इसके बजाय ट्रस्ट ने पारंपरिक स्थान पर ही दीप जलाने का फैसला किया.

मदुरै के जिला कलेक्टर निशांत कृष्णा की ओर से जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि प्रशासन ने दीपथून पर दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन से अनुमति लेने की पूरी कोशिश की थी. सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को अपने आदेश में मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत सीमित टीम के जरिए दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति दी थी.

सरकार ने कहा- जानबूझकर आदेश की अवहेलना नहीं की

राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए पूरी ईमानदारी से कदम उठाए. जिला कलेक्टर ने अदालत से कहा कि उनकी ओर से किसी भी निर्देश की जानबूझकर अवहेलना नहीं की गई है. उन्होंने अदालत के आदेशों के प्रति पूरा सम्मान जताते हुए कहा कि वह भविष्य में भी सुप्रीम कोर्ट के हर निर्देश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

रिपोर्ट में कहा गया, "दीपथून पर दीप नहीं जलाए जाने के लिए मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं. जिला प्रशासन ने मंदिर प्रशासन से अनुमति लेने और दीपथून पर दीप जलाने के लिए हर संभव प्रयास किया. हालांकि, मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने 24 नवंबर को प्रस्ताव पारित कर पारंपरिक स्थान पर ही दीप जलाने का फैसला किया."

ट्रस्ट बोर्ड के फैसले को बताया आदेश का पालन नहीं हो पाने की वजह

सरकार के मुताबिक, मंदिर ट्रस्ट बोर्ड ने दीपथून पर दीप जलाने के लिए प्रस्तावित टीम को अधिकृत नहीं किया. इसके बजाय उसने अपनी परंपरा के अनुसार निर्धारित स्थान पर कार्तिगई महादीपम जलाने का निर्णय लिया. जिला कलेक्टर ने अदालत को यह भी बताया कि इस संबंध में सभी दस्तावेजों के साथ एक अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी.

जनवरी में होगी मुख्य याचिका पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर अंतिम सुनवाई अगले साल जनवरी में तय की है, जिसमें दीपथून पर ceremonial lamp जलाने की अनुमति दी गई थी. पीठ इस मामले में दाखिल होने वाली संभावित अवमानना याचिका पर भी सुनवाई कर सकती है.