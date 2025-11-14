आठ सीटों पर उपचुनाव, कांग्रेस ने जीतीं सिर्फ दो... बिहार में 61 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 5 पर आगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







भारत की सबसे पुरानी पार्टी और वर्तमान में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में बुरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है. बिहार में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल समेत कई अन्य दलों के साथ महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ रही थी. बिहार में कांग्रेस ने 61 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन शाम होते-होते हालात ये हैं कि पार्टी मात्र एक सीट किशनगंज पर जीती है और चार पर आगे चल रही है. इन चार विधानसभा सीटों में किशनगंज, वाल्मिकी नगर, अररिया, चनपटिया और मनिहारी शामिल हैं.

चार विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त

बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस ने मोहम्मद कमरुल होडा ने जीत दर्ज की है. वहीं, मनिहारी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनोहार प्रसाद सिंह 8,179 वोट मार्जिन से आगे चल रहे हैं. अररिया में कांग्रेस उम्मीदवार अबिउर रहमान 2406 वोट से बढ़त पर है और वाल्मिकीनगर से प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद मात्र 72 वोट के मार्जिन से आगे चल रहे हैं, जबकि चनपटिया से कांग्रेस सिर्फ 800 वोटों से आगे है. हालांकि 56 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की चुनावी गाड़ी पिछली कतार में शामिल नजर आ रही है.

बिहार चुनाव के साथ उपचुनाव में पिछड़ी कांग्रेस पार्टी

कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ देश के कई राज्यों में हुए उपचुनावों में पिछड़ी हुई नजर आई है. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शुक्रवार (14 नवंबर, 2025) को देश के कई राज्यों में हुए 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की घोषणा भी की है. हालांकि, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंता विधानसभा सीट और तेलंगाना के जुबिली हिल्स विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की है.

राजस्थान के अंता सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने प्रमोद जैन ‘भाया’ को प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 15,612 वोट से पछाड़कर जीत दर्ज की है. वहीं, तेलंगाना में जुबिली हिल्स विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव कांग्रेस प्रत्याशी नवीन यादव वी. ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ को 24,729 वोटों से करारी शिकस्त दी है.

