हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमें अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ...', क्रिसमस को लेकर हुई तोड़फोड़ पर क्या बोले शशि थरूर

'हमें अपने क्रिश्चियन भाइयों के साथ...', क्रिसमस को लेकर हुई तोड़फोड़ पर क्या बोले शशि थरूर

क्रिसमस को लेकर हुए हमलों की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि जब हमारी परंपराओं पर हमला होता है तो केवल ईसाई ही नहीं, बल्कि हम सभी भारतीय प्रभावित होते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 26 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

क्रिश्चियन पर हुए कथित हमलों को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चेतावनी दी है. तिरुवनंतपुरम के सांसद ने केरल के पलक्कड़ में कैरल गायन समूह पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपने ईसाई भाइयों के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थरूर ने कहा कि मेरे विचार से यह एकजुटता बेहद जरूरी है और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें दुख की बात है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं. पलक्कड़ में कैरल गायन समूह पर हुआ हमला वाकई चौंकाने वाला है.

उन्होंने कहा कि जब हमारी परंपराओं पर हमला होता है तो केवल ईसाई ही नहीं, बल्कि हम सभी भारतीय प्रभावित होते हैं. हर भारतीय पर हमला होता है. पूजा की स्वतंत्रता और आस्था की स्वतंत्रता की हमारी संवैधानिक गारंटी पर हमला हो रहा है और हम सभी को अपने ईसाई भाइयों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए. 

फ्लाइट डिले होने पर क्या बोले थरूर
कांग्रेस नेता ने कहा कि वो हर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक चर्च से दूसरे चर्च में जाते थे, हालांकि इस बार दिल्ली से उनकी उड़ान में देरी होने के कारण वह केवल चार चर्चों का दौरा ही कर सके. उन्होंने कहा कि इस साल दिल्ली से मेरी फ्लाइट लेट हो गई, इसलिए मैं सिर्फ 4 चर्च ही जा सका, लेकिन वहां जाना हमेशा बहुत खास होता है. कभी-कभी उपदेश का सिर्फ एक हिस्सा सुनना और फिर सेंट जोसेफ कैथेड्रल में आधी रात की प्रार्थना में शामिल होना.

'चर्च-चर्च घूमने का मेरा अनुभव बेहद ही सुखद' 
शशि थरूर ने कहा कि चर्च-चर्च घूमने का मेरा अनुभव बेहद ही सुखद रहा. विशेष रूप से सेंट मैरी चर्च में, जहां सिरो-मलंकरा चर्च के प्रमुख आर्कबिशप कार्डिनल क्लीमिस ने मुझे मंच पर बुलाया और चॉकलेट केक का एक टुकड़ा खिलाया. कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि सभी समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करना केरल की राजनीति का मूलमंत्र है. 

उन्होंने कहा कि मैं पिछले 17 सालों से सांसद हूं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाना बुनियादी बात है, लेकिन सभी समुदायों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाना केरल की राजनीति का केंद्र बिंदु है.

ये भी पढ़ें

29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी

Published at : 26 Dec 2025 08:25 AM (IST)
Tags :
Christmas Shashi Tharoor Christian CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
Advertisement

वीडियोज

George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Maharashtra में BMC Election को लेकर Ajit Pawar और Sharad Pawar के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज
UP में ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष ने लगाई फटकार कहा फिर ऐसा नहीं होना चाहिए
Rabri Devi के आवास पर बढ़ी हलचल, अंदर से सामान लाने की प्रकिया हो गया तेज । Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
ENG vs AUS 4th Test: क्या मेलबर्न में खत्म होगा इंग्लैंड की जीत का इंतजार? इतने टेस्ट मैचों में मिली है जीत
बॉलीवुड
Avatar Fire And Ash BO Day 7: क्रिसमस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' की लगी लॉटरी, सॉलिड हुई कमाई, भारत में इस साल की बनी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
क्रिसमस पर 'अवतार: फायर एंड ऐश' की लगी लॉटरी, सॉलिड हुई कमाई, बना डाला ये रिकॉर्ड
एग्रीकल्चर
कब आएगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त? जानें किन्हें मिलेगा लाभ, पढ़ें डिटेल्स
कब आएगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त? जानें किन्हें मिलेगा लाभ, पढ़ें डिटेल्स
हेल्थ
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
क्या पब्लिक टॉयलेट से होता है UTI? डॉक्टरों ने बताई इसके पीछे की सच्चाई और बचाव के तरीके
ट्रेंडिंग
1515 के समंदर में 1513 नहीं खोज पाएंगे आप! धुरंधर छोड़ भागे मैदान, क्या आपको दिखा?
1515 के समंदर में 1513 नहीं खोज पाएंगे आप! धुरंधर छोड़ भागे मैदान, क्या आपको दिखा?
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget