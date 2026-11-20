दक्षिण कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा के आखिरी सक्रिय आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, अब पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से घाटी में घुसपैठ की कोशिशें तेज होने की आशंका जताई जा रही है. खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 500 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ के इंतजार में बैठे हैं. इनमें लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं.

खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी के मुताबिक, लतीफ भट के खिलाफ मुठभेड़ जारी रहने के दौरान ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के साथ संपर्क बढ़ा दिया गया था. वहां से लॉन्चपैड पर मौजूद आतंकियों को घुसपैठ के लिए मौका तलाशने के निर्देश दिए गए. हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से जम्मू-कश्मीर में घुसने की उनकी कई कोशिशें नाकाम रही हैं.

अधिकारी ने दी जानकारी

अधिकारी ने बताया कि पीओके के लॉन्चपैड पर मौजूद आतंकी अब तक काफी सावधानी बरत रहे थे और जोखिम लेने से बच रहे थे. लेकिन ताजा खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि अब वे ज्यादा जोखिम उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर सकते हैं. इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की बौखलाहट के तौर पर देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि आईएसआई हर हाल में अपने आतंकियों को भारतीय क्षेत्र में पहुंचाना चाहती है.

एक साथ कई रास्तों से आतंकियों को भेजने की तैयारी

खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, पहले आतंकियों को अलग-अलग चरणों में और सीमित संख्या में घुसपैठ कराने की कोशिश की जाती थी. लेकिन इस बार रणनीति में बदलाव किया जा रहा है. अब एक साथ कई रास्तों से ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भारत में भेजने की कोशिश हो सकती है. इसके पीछे मकसद सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ाना है, ताकि निगरानी और कार्रवाई के दौरान कहीं चूक होने की संभावना बन सके.

एक अधिकारी ने बताया कि आईएसआई ने लॉन्चपैड संभालने वाले अपने ऑपरेटिव को सभी सेक्टरों में गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में भारतीय सुरक्षा बलों को बडगाम, कुपवाड़ा, पुंछ और उरी जैसे इलाकों में खास सतर्कता बरतनी होगी. आशंका है कि इन सभी सेक्टरों में एक साथ घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है.

घुसपैठ के बाद ही आतंकियों को मिलेगा हमले का टारगेट

खुफिया अधिकारियों का कहना है कि इन आतंकियों को फिलहाल भारत में घुसने के बाद तुरंत हमला करने का निर्देश नहीं दिया गया है. उनकी पहली जिम्मेदारी भारतीय सीमा में दाखिल होना है. इसके बाद ही उन्हें बताया जाएगा कि आगे क्या करना है और किस जगह हमला करना है.

एक अधिकारी के मुताबिक, आतंकियों को घुसपैठ के बाद घने जंगलों में छिपने और अगले निर्देश का इंतजार करने को कहा जा सकता है. जब तक उन्हें आगे का आदेश नहीं मिलेगा, वे अपनी पहचान छिपाकर जंगलों में ही रहेंगे.

पहलगाम हमले जैसी रणनीति अपनाने की आशंका

खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि इस बार भी आतंकियों की रणनीति पहलगाम हमले जैसी हो सकती है. बताया गया कि पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान से आए आतंकी कई महीनों तक जंगलों में छिपे रहे थे. इसके बाद खास निर्देश मिलने पर उन्होंने हमले को अंजाम दिया था.

अधिकारियों के मुताबिक, घुसपैठ करने वाले आतंकियों की मुख्य जिम्मेदारी हमला करना होगी. उनके रहने, खाने-पीने, जरूरी सामान, आने-जाने और हमले से पहले इलाके की रेकी करने जैसे इंतजाम स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) करेंगे. इससे आतंकियों को सीधे तौर पर इन व्यवस्थाओं में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ओवरग्राउंड वर्कर बनाने की कोशिश

खुफिया एजेंसियों को यह भी इनपुट मिला है कि पाकिस्तान अपने ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क को नए चेहरों के साथ दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. इस बार निशाने पर कम उम्र के लोग हैं. इनमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.

इस रणनीति के पीछे मकसद ऐसे लोगों को नेटवर्क में शामिल करना है, जिन पर सुरक्षा एजेंसियों का पहले से शक न हो. आमतौर पर नए और कम उम्र के लोग पुलिस की निगरानी में आसानी से नहीं आते. इसी वजह से आईएसआई ऐसे लोगों को अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रही है.

खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, आईएसआई यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि नए ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ पहले से कोई पुलिस रिकॉर्ड न हो. यानी नेटवर्क में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, जो पहली बार इस तरह की गतिविधियों से जुड़ रहे हों. इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनकी पहचान करना और गतिविधियों पर नजर रखना मुश्किल हो सकता है.

लतीफ भट के मारे जाने के बाद दुष्प्रचार बढ़ा सकता है लश्कर

खुफिया एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा की ओर से दुष्प्रचार और गलत जानकारी फैलाने की कोशिशें तेज किए जाने की भी चेतावनी दी है. अधिकारियों का मानना है कि लतीफ भट के मारे जाने से संगठन को बड़ा झटका लगा है. ऐसे में वह घाटी में फिर से अपनी गतिविधियां खड़ी करने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से फर्जी खबरें फैलाने की कोशिश कर सकता है.

एक अधिकारी के मुताबिक, लश्कर का मकसद फर्जी खबरों के जरिए सांप्रदायिक तनाव भड़काना और लोगों को सड़कों पर उतारकर अशांति पैदा करना हो सकता है. संगठन ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर घाटी में अपने नेटवर्क और गतिविधियों को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर सकता है.

सुरक्षा एजेंसियां अब एक तरफ सीमा पार से संभावित घुसपैठ की कोशिशों पर नजर रख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क और दुष्प्रचार की गतिविधियों को लेकर भी सतर्क हैं.