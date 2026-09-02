फर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी

फर्जी तरीके से टोल वसूली और रकम को सरकारी हिसाब-किताब से बाहर रखने के मामले में ED ने 2 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की. ED के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने PMLA के तहत 14 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया.