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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी

फर्जी टोल वसूली मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 7 राज्यों में छापेमारी

फर्जी तरीके से टोल वसूली मामले में ED ने 2 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की. PMLA के तहत 14 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया.

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 02 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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फर्जी तरीके से टोल वसूली और रकम को सरकारी हिसाब-किताब से बाहर रखने के मामले में ED ने 2 सितंबर को बड़ी कार्रवाई की. ED के लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने PMLA के तहत 14 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया.

Published at : 02 Sep 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
ED Toll  ED
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