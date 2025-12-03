हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCM रेवंत रेड्डी ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तेलंगाना राइजिंग 2047 समिट का दिया निमंत्रण

CM रेवंत रेड्डी ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तेलंगाना राइजिंग 2047 समिट का दिया निमंत्रण

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की. सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2047 का आमंत्रण दिया. इस दौरान कई सांसद भी मौजूद रहे.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 03 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट-2047' का औपचारिक निमंत्रण दिया. उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के साथ संसद में हुई इस मुलाकात में सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को समिट का लोगो भी भेंट किया.

2047 लक्ष्य किया पीएम मोदी के साथ साझा
यह समिट तेलंगाना की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. सीएम ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2047 तक केंद्र की 'विकसित भारत' पहल के तहत 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है. इस दृष्टि को साकार करने के लिए 'तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट' तैयार किया गया है, जिसे नीति आयोग और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया है.

PM से कई लंबित प्रोजेक्ट पर मंजूरी की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने में राज्य को हर संभव समर्थन देने की अपील की. उन्होंने कई लंबित प्रोजेक्ट्स को तत्काल मंजूरी देने का अनुरोध किया. इनमें हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण की 162.5 किलोमीटर लंबाई के विस्तार, जिसकी लागत 43,848 करोड़ रुपये है, को केंद्र-राज्य संयुक्त उद्यम के रूप में मंजूरी दिलाना प्रमुख है.

रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट पर भी चर्चा
साथ ही, उन्होंने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) के उत्तरी हिस्से को मंजूरी देने और दक्षिणी हिस्से के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया. रीजनल रिंग रेल प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई. सीएम ने हैदराबाद से बंदर पोर्ट तक और हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने में केंद्र की सहायता मांगी. यह मुलाकात तेलंगाना के विकास की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

Published at : 03 Dec 2025 06:16 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Revanth Reddy NARENDRA MODI DELHI TELANGANA Telangana Raising Global Summit 2047
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

Shri Kanha Stainless IPO 2025 Full Review | Price, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 Full Review | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing Date | Paisa Live
Sameer Anjaan Interview: Bollywood’s Music Industry, Fan के अनुभव पर खास बातचीत
Single Papa Interview: . Fear से Friendship तक Modern Parenting का Real Transformation
Raipur News: रायपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने ली 3 लोगों की जान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
छत्तीसगढ़
Chhattisgarh: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
छत्तीसगढ़: अंबिकापुर में कोयला खदान के विस्तार के विरोध में बवाल, पुलिस पर पथराव
विश्व
Vladimir Putin Net Worth: व्लादिमीर पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
पुतिन के पास कितनी संपत्ति, गाड़ियां और घड़ियों के शौकीन, कैसा है उनका आलीशान महल?
क्रिकेट
IND vs SA 2nd ODI: कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
कप्तान राहुल ने मचाई तबाही, विराट-गायकवाड़ का शतक; भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 359 का लक्ष्य
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
ट्रेंडिंग
19 Minutes Viral Video: क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कर लिया सुसाइड? जनिए क्या है सच
19 Minutes Viral Video: क्या वीडियो में दिख रही लड़की ने कर लिया सुसाइड? जनिए क्या है सच
शिक्षा
25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा
25 हजार रुपये है सैलरी तो गलती से भी न करें SIP या FD, इन चीजों में करेंगे इनवेस्ट तो बंपर बरसेगा पैसा
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget