संविधान दिवस (26 नवंबर) पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की लीगल हेड रतना सिंह ने भारतीय जेलों में बंद कैदियों को लेकर कानूनी प्रक्रिया पर तंज कसा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कैदियों को लेकर सवाल उठाए हैं.

रतना सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि संविधान दिवस पर एक रिमांडर. उन्होंने लिखा कि हम वास्तव में संविधान का सम्मान कैसे कर सकते हैं, जब लोगों को बिना किसी मुकदमे या दोषसिद्धि के महीनों या वर्षों तक जेल में रखा जाता है? उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की लंबी कैद उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है.

भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जेलों में बंद कैदियों में से 4 में से 3 ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है. यह एक लंबे समय से चली आ रही स्थिति को दर्शाता है, जहां जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं और उनमें से लगभग तीन-चौथाई विचाराधीन कैदी हैं.

विदेशों की जेलों में भारतीय

टाइम्स ऑफ इंडिया ने लोकसभा के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 86 देशों की जेलों में 10,150 से अधिक भारतीय नागरिक बंद हैं, जिनमें से सबसे बड़ी संख्या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में है. रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की जेलों में 148 भारतीय अपनी सजा पूरी करने के बाद भी बंद हैं, क्योंकि उनकी पहचान के सत्यापन में देरी हो रही है. इसके अलावा एक मामले में अमेरिकी अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को हत्या की साजिश रचने के आरोप में लगभग 20 साल की सजा सुनाई है.

संविधान दिवस पर नागपुर में सीजेपी ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए देशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है. सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके और सह-संयोजक आशुतोष रांका ने युवाओं से संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि नागपुर में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना होगा. लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं है और देश का संचालन संविधान के अनुसार ही होना चाहिए.

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