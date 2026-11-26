बच्चे के जन्म के बाद मां को छुट्टी मिलती है, लेकिन पिता के लिए क्या व्यवस्था है? भारत में यह सवाल लंबे समय से चर्चा में रहा है. 26 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के विवाहित पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश देने का ऐलान किया. इस छुट्टी का इस्तेमाल बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के छह महीने के भीतर किया जा सकेगा. लेकिन क्या यह सुविधा देश में पहली बार शुरू हुई है? दूसरे राज्यों में पिता को कितने दिन की छुट्टी मिलती है? और निजी क्षेत्र में काम करने वाले पुरुषों के लिए क्या कोई कानूनी अधिकार है?

तमिलनाडु सरकार ने क्या फैसला लिया है?

तमिलनाडु सरकार ने 26 नवंबर को विवाहित पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश की घोषणा की है. राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कर्मचारी इस छुट्टी का इस्तेमाल बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म की तारीख से छह महीने के भीतर कर सकते हैं.

इसका उद्देश्य प्रसव के समय पत्नी को शारीरिक और मानसिक सहयोग देना और बच्चे की शुरुआती देखभाल में पिता की भागीदारी बढ़ाना है.

तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों को पहले से 365 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है. अब पुरुष कर्मचारियों के लिए भी अलग छुट्टी का प्रावधान किया गया है. हालांकि, यह सुविधा फिलहाल राज्य सरकार के पात्र पुरुष कर्मचारियों के लिए है. इसे तमिलनाडु के सभी निजी कंपनियों में काम करने वाले पुरुषों पर लागू नहीं माना जाना चाहिए.

क्या दूसरे राज्यों में भी मिलता है पितृत्व अवकाश?

हां. भारत में कुछ राज्य तमिलनाडु से पहले ही सरकारी पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश का प्रावधान कर चुके हैं. इनमें सबसे उल्लेखनीय उदाहरण सिक्किम और केरल हैं.

सिक्किम

यहां पुरुष सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 30 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकता है. राज्य सरकार ने अगस्त 2024 में अपने सेवा नियमों में संशोधन किया था. इसके तहत कर्मचारी बच्चे के जन्म से 10 दिन पहले या जन्म के 90 दिन के भीतर छुट्टी ले सकते हैं. यह तमिलनाडु के 15 दिनों से दोगुना है.

केरल

केरल में पुरुष सरकारी कर्मचारियों को दो बच्चों तक प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय 10 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है. इसका इस्तेमाल प्रसव से 10 दिन पहले या बच्चे के जन्म के तीन महीने के भीतर किया जा सकता है. इसके लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र की शर्त भी है.

राजस्थान और पश्चिम बंगाल: इन राज्यों के सरकारी सेवा नियमों में भी पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश से जुड़े प्रावधान बताए जाते हैं. हालांकि, पात्रता, अवधि और लागू नियमों की स्थिति संबंधित सेवा नियमों के अनुसार अलग हो सकती है. इस तरह भारत में पितृत्व अवकाश की व्यवस्था एक जैसी नहीं है. कुछ राज्यों में यह 10 दिन है, कुछ में 15 दिन और सिक्किम में 30 दिन तक है.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कितनी छुट्टी मिलती है?

केंद्र सरकार के पुरुष कर्मचारियों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 के नियम 43-A के तहत 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है. इसके लिए कुछ शर्तें हैं जैसे कर्मचारी के दो से कम जीवित बच्चे होने चाहिए. छुट्टी बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के छह महीने के भीतर ली जा सकती है. इस अवधि में कर्मचारी को वेतन मिलता है. यह छुट्टी कर्मचारी के सामान्य छुट्टी खाते से नहीं काटी जाती. निर्धारित अवधि में छुट्टी नहीं लेने पर यह समाप्त हो जाती है. केंद्र सरकार के नियमों में एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने पर भी पात्र पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकता है.

इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह सुविधा नई नहीं है. तमिलनाडु का फैसला राज्य के अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की दिशा में है.

निजी कंपनियों में काम करने वाले पिता के लिए क्या नियम हैं?

यह भारत में पितृत्व अवकाश का सबसे बड़ा अंतर है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नियम मौजूद हैं और कुछ राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों को भी यह सुविधा दी है. लेकिन निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देना अनिवार्य करने वाला कोई व्यापक केंद्रीय कानून फिलहाल लागू नहीं है.

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन के बाद पात्र महिला कर्मचारियों को अधिकतम 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश मिलता है. यह व्यवस्था निजी क्षेत्र के पात्र प्रतिष्ठानों पर भी लागू होती है.

लेकिन पुरुष कर्मचारियों के लिए ऐसी समान राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है. निजी कंपनियां अपनी HR नीति के अनुसार कुछ दिन से लेकर कई सप्ताह तक पितृत्व या पैरेंटल लीव दे सकती हैं. कुछ कंपनियां माता और पिता दोनों के लिए समान पैरेंटल लीव भी देती हैं. लेकिन यह सुविधा कंपनी की नीति पर निर्भर करती है, देशभर में सभी निजी कर्मचारियों का कानूनी अधिकार नहीं है.

यही वजह है कि एक सरकारी कर्मचारी को बच्चे के जन्म पर 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है, जबकि निजी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को अपनी अर्जित छुट्टी या बिना वेतन वाली छुट्टी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

क्या संसद में भी पितृत्व अवकाश पर कानून की पहल हुई है?

2025 में लोकसभा में सांसद सुप्रिया सुले ने 'पितृत्व और पैरेंटल लाभ विधेयक, 2025' पेश किया था. इसका उद्देश्य पितृत्व और माता-पिता दोनों के लिए छुट्टी तथा अन्य लाभों को कानूनी ढांचे में लाना था.

इस प्रस्ताव का महत्व इसलिए है क्योंकि भारत में बच्चे की देखभाल को केवल मां की जिम्मेदारी मानने वाली व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं. हालांकि, किसी विधेयक का संसद में पेश होना और कानून बन जाना अलग-अलग बातें हैं. इस विधेयक को लागू कानून नहीं माना जा सकता. इसके लिए संसद से पारित होना और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.

पिता की भूमिका और महिलाओं की रोजगार भागीदारी से इसका क्या संबंध है?

पितृत्व अवकाश को केवल पिता को मिलने वाली अतिरिक्त छुट्टी के रूप में नहीं देखना चाहिए. इसका सीधा संबंध परिवार में देखभाल की जिम्मेदारी बांटने से है. बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती कुछ महीने मां और नवजात दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. मां को शारीरिक स्वास्थ्य, आराम और भावनात्मक सहयोग की जरूरत होती है. इस दौरान पिता की मौजूदगी से बच्चे की देखभाल, अस्पताल के चक्कर, घर के काम और परिवार की दूसरी जिम्मेदारियों को साझा किया जा सकता है.

इसका एक आर्थिक पहलू भी है. जब बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी महिला पर आ जाती है, तो कई बार उसके करियर और नौकरी पर असर पड़ता है. यदि पिता को भी पर्याप्त छुट्टी मिले, तो देखभाल का बोझ केवल महिला पर नहीं रहेगा. इससे महिलाओं के रोजगार में बने रहने और परिवार में समान भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है.

हालांकि, केवल 10 या 15 दिन की छुट्टी से यह असमानता खत्म नहीं होगी. इसके लिए बेहतर चाइल्डकेयर सुविधाएं, लचीले काम के घंटे, पर्याप्त मातृत्व और पितृत्व अवकाश और कार्यस्थलों पर समान अवसर जरूरी हैं.

भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है?

तमिलनाडु, सिक्किम और केरल जैसे राज्यों की व्यवस्थाएं बताती हैं कि भारत में पितृत्व अवकाश को लेकर अलग-अलग प्रयोग हो रहे हैं. लेकिन देश के करोड़ों निजी क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अभी भी कोई समान न्यूनतम व्यवस्था नहीं है.

भारत को ऐसी नीति पर विचार करना होगा जिसमें बच्चे की देखभाल को केवल महिला की जिम्मेदारी न माना जाए. पितृत्व अवकाश की एक राष्ट्रीय न्यूनतम सीमा, निजी क्षेत्र में स्पष्ट नियम और माता-पिता दोनों के लिए लचीली छुट्टी की व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं.

तमिलनाडु का 15 दिन का फैसला अपने आप में देश की पहली पहल नहीं है, लेकिन यह उस बहस को आगे बढ़ाता है कि बच्चे की परवरिश में पिता की भूमिका को संस्थागत मान्यता कैसे मिले. असली बदलाव तब होगा जब पितृत्व अवकाश सरकारी नौकरी की सुविधा भर न रहकर हर कामकाजी पिता के लिए एक समान और व्यावहारिक अधिकार बने.