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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSonam Wangchuk Letter: CJP 'संसद मार्च' के दौरान भारी बवाल के बीच सोनम वांगुचक ने लिखा एक और लेटर, कहा- 'मुझे हॉस्पिटल छोड़ने...'

Sonam Wangchuk Letter: CJP 'संसद मार्च' के दौरान भारी बवाल के बीच सोनम वांगुचक ने लिखा एक और लेटर, कहा- 'मुझे हॉस्पिटल छोड़ने...'

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से पत्र लिखकर संसद चलो मार्च में शामिल होने के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी है. उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक है और स्वास्थ्य पैरामीटर सामान्य हैं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 20 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को एक पत्र लिखकर कुछ समय के लिए अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति मांगी है. अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है और उनके स्वास्थ्य से जुड़े ज्यादातर पैरामीटर नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं. सोनम वांगचुक ने लेटर में लिखा कि उनकी हेल्थ अच्छी है, इसलिए उन्हें थोड़े समय के लिए अस्पताल से जाने की अनुमति दी जाए ताकि वह आज आयोजित संसद चलो मार्च में हिस्सा ले सकें. उन्होंने कहा कि वह इस अनुमति के लिए अस्पताल प्रशासन के आभारी रहेंगे.

पत्र में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह लोगों से मिलना चाहते हैं और अपने समर्थकों के बीच जाना चाहते हैं. उनके समर्थकों का कहना है कि वांगचुक लगातार लोगों से संपर्क करने और उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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सफदरजंग अस्पताल के ताजा अपडेट

सफदरजंग अस्पताल के पहले जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया था कि वांगचुक के वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं, लेकिन संभावित जटिलताओं को देखते हुए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में रखना जरूरी है. डॉक्टरों की टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अस्पताल प्रशासन उनके अनुरोध पर क्या फैसला लेगा. उनकी मेडिकल स्थिति और डॉक्टरों की सलाह को ध्यान में रखते हुए ही आगे का फैसला लिया जा सकता है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 20 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Parliament Safdarjung Hospital Sonam Wangchuk Breaking News Abp News
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