दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को एक पत्र लिखकर कुछ समय के लिए अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति मांगी है. अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि उनकी तबीयत अब काफी बेहतर है और उनके स्वास्थ्य से जुड़े ज्यादातर पैरामीटर नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं. सोनम वांगचुक ने लेटर में लिखा कि उनकी हेल्थ अच्छी है, इसलिए उन्हें थोड़े समय के लिए अस्पताल से जाने की अनुमति दी जाए ताकि वह आज आयोजित संसद चलो मार्च में हिस्सा ले सकें. उन्होंने कहा कि वह इस अनुमति के लिए अस्पताल प्रशासन के आभारी रहेंगे.

पत्र में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह लोगों से मिलना चाहते हैं और अपने समर्थकों के बीच जाना चाहते हैं. उनके समर्थकों का कहना है कि वांगचुक लगातार लोगों से संपर्क करने और उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

Sonam Wangchuk is trying hard to see you all! Just submitted a letter to the hospital as his health is good and they claim he is not in detention. So why the restrictions? pic.twitter.com/XqeurZUtoP — Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 20, 2026

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सफदरजंग अस्पताल के ताजा अपडेट

सफदरजंग अस्पताल के पहले जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया था कि वांगचुक के वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं, लेकिन संभावित जटिलताओं को देखते हुए उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में रखना जरूरी है. डॉक्टरों की टीम उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अस्पताल प्रशासन उनके अनुरोध पर क्या फैसला लेगा. उनकी मेडिकल स्थिति और डॉक्टरों की सलाह को ध्यान में रखते हुए ही आगे का फैसला लिया जा सकता है.

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