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अभिजीत दीपके फिर शुरू करेंगे आंदोलन? सरकार को दी धमकी, बोले- 'कंगना को...'

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर सरकार अपनी बात नहीं मानती और स्थिति में सुधार नहीं करती तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा. उन्होंने BJP सांसद कंगना रनौत के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 29 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संकेत दिया कि अगर सरकार उनकी मांगों पर उचित कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन एक बार फिर शुरू किया जा सकता है. उनसे जब पूछा गया कि क्या वह नए सिरे से आंदोलन शुरू करेंगे तो उन्होंने कहा, 'हम इसे बहुत जल्द करेंगे. अगर सरकार नहीं मानती है और हालात में सुधार नहीं करती है तो हमें यह करना होगा.'

दीपके के इस बयान को आंदोलन को लेकर एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती और लोगों की मांगों को नजरअंदाज करती है तो आंदोलन फिर से शुरू करना जरूरी हो जाएगा. जेन जी को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तरफ से दिए गए बयान पर भी अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'उन्हें गंभीरता से लेता भी कौन है?'

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कंगना रनौत ने क्या कहा था?

CJP की तरफ से किए गए छात्र आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया कमेंट को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें उन्होंने जेन-जी को गटर बताते हुए कहा है कि विरोध-प्रदर्शन से जुड़े वीडियो देखकर उबकाई आती है. हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर साझा किए गए पोस्ट में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़े वीडियो को गंदगी, कचरे और भद्देपन का प्रदर्शन बताया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 29 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
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