अभिजीत दीपके फिर शुरू करेंगे आंदोलन? सरकार को दी धमकी, बोले- 'कंगना को...'

दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने संकेत दिया कि अगर सरकार उनकी मांगों पर उचित कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन एक बार फिर शुरू किया जा सकता है. उनसे जब पूछा गया कि क्या वह नए सिरे से आंदोलन शुरू करेंगे तो उन्होंने कहा, 'हम इसे बहुत जल्द करेंगे. अगर सरकार नहीं मानती है और हालात में सुधार नहीं करती है तो हमें यह करना होगा.'

दीपके के इस बयान को आंदोलन को लेकर एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती और लोगों की मांगों को नजरअंदाज करती है तो आंदोलन फिर से शुरू करना जरूरी हो जाएगा. जेन जी को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तरफ से दिए गए बयान पर भी अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी. इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'उन्हें गंभीरता से लेता भी कौन है?'

#WATCH | Delhi: When asked if he would start fresh agitation, CJP founder Abhijeet Dipke says, "We will do it very soon. If the Government does not agree, does not mend ways, we will have to do it."



On BJP MP Kangana Ranaut's statement on Gen Z, he says, "Who even takes her… pic.twitter.com/JAfLq0Yywt — ANI (@ANI) July 29, 2026

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कंगना रनौत ने क्या कहा था?

CJP की तरफ से किए गए छात्र आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया कमेंट को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें उन्होंने जेन-जी को गटर बताते हुए कहा है कि विरोध-प्रदर्शन से जुड़े वीडियो देखकर उबकाई आती है. हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा सदस्य कंगना ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर साझा किए गए पोस्ट में जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़े वीडियो को गंदगी, कचरे और भद्देपन का प्रदर्शन बताया था.

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