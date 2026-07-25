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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजैसे ही मंच से बोला गया प्रधान ने दिया इस्तीफा, मंच से गिरे अभिजीत दीपके- Video

जैसे ही मंच से बोला गया प्रधान ने दिया इस्तीफा, मंच से गिरे अभिजीत दीपके- Video

CJP Protests: अभिजीत दिपके ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. उन्होंने (धर्मेंद्र प्रधान ने) इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो मांगों और भी हैं. हम ऐसे ही यहां से नहीं जाएंगे.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 25 Jul 2026 05:35 PM (IST)
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  • पीड़ित छात्रों को मुआवजा, पुलिस कार्रवाई मुख्य मांगें हैं।

नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार (25 जुलाई, 2026) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे और लगातार शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई. इस बीच सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें जैसे ही वे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात सुनते हैं, वो मंच पर गिरते नजर आ रहे हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर गिरे अभिजीत दीपके

यह घटना जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के मंच पर घटी, जब सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके प्रदर्शनकारियों को मंच से संबोधित कर रहे थे. जब वे मंच से बोल रहे थे, इस बीच अभिजीत को अपने साथियों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने की बात पता चली और वे खुशी से मंच पर घुटनों के बल बैठ गए और भावनाओं के आवेश में मंच पर बार-बार अपने हाथ पटककर जीत की खुशी जाहिर करने लगे. अभिजीते दिपके के इस भावनात्मक पल को वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

इस दौरान सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने प्रतिक्रिया देते हुए मंच से कहा कि हमारी जीत हुई है. धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी सिर्फ पहली मांग पूरी हुई है, अभी हमारी दो मांगें और भी है और जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा.

प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बोले अभिजीत दिपके?

दिपके ने आगे कहा, ‘डरने की कोई जरूरत नहीं है. यह लोकतंत्र है. उन्होंने (धर्मेंद्र प्रधान ने) इस्तीफा दे दिया है, लेकिन हमारी दो मांगों और भी हैं. हम ऐसे ही यहां नहीं जाएंगे. धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, उनके परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए. उन्हें मिलना ही चाहिए और दूसरा कि जिन पुलिस के गुंडों ने 20 जुलाई के मार्च के दौरान छात्रों के ऊपर बर्बरता की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः 'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अभिजीत दीपके, CJP का पहला रिएक्शन

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 25 Jul 2026 05:35 PM (IST)
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Jantar Mantar Dharmendra Pradhan CJP Abhijit Dipke
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