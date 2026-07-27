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असम, बंगाल, बिहार में गिरफ्तारियां, CJP की चेतावनी- 'रिहा करें नहीं तो...'

CJP ने कहा कि हम हर प्रदर्शनकारी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी कानूनी टीम बेहतरीन वकीलों के साथ हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने और हर संभव कानूनी मदद देने के लिए काम कर रही है.

Written By : ऋषि कांत |  Updated at : 27 Jul 2026 12:54 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में सरकारी एजेंसियां छात्रों और प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रही हैं. हिरासत में ले रही हैं या फिर गिरफ्तार कर रही हैं. सीजेपी ने बयान जारी कर कहा कि हम इसको लेकर चिंतित हैं. 

सौरव दास ने एक्स पर बयान जारी किया है. उसके मुताबिक, सीजेपी ने कहा- 'हमने अपना देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन तभी वापस लिया था जब भारत सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ, चाहे वह बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हो, अभी या भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसलिए इन राज्यों से आ रही खबरें बहुत चिंताजनक हैं.'

जेपी नड्डा से अपील- भरोसे का सम्मान करें

सीजेपी ने कहा, पहली बात- हम हर प्रदर्शनकारी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी कानूनी टीम संबंधित राज्यों के बेहतरीन वकीलों के साथ मिलकर हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने और हर संभव कानूनी मदद देने के लिए काम कर रही है. यह काम पहले दिन से ही हो रहा है.

दूसरी बात- हम भारत सरकार, खासकर जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह से अपील करते हैं कि वे हमें दिए गए भरोसे का तुरंत सम्मान करें. वे हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई सुनिश्चित करें और निर्देश दें कि देश में कहीं भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई जबरदस्ती या बदले की कार्रवाई न हो. दर्ज की गई FIR भी वापस ली जानी चाहिए.

ये भी पढ़ें- लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन

सरकार ने हमें दिया था भरोसा: CJP

हम भारत सरकार को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि उसने कल, 28 जुलाई 2026 तक इस मामले में लिखित गारंटी देने का वादा किया था. देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन को रोकने का हमारा फैसला नेक नीयत से और पूरी तरह सरकार के इस भरोसे पर लिया गया था कि वह अपनी बात पर कायम रहेगी. उस भरोसे से पीछे हटना न सिर्फ 'कॉकरोच जनता पार्टी' के साथ विश्वासघात होगा, बल्कि उन लाखों युवा भारतीयों के भरोसे को भी तोड़ना होगा जिन्होंने विरोध-प्रदर्शन के बजाय बातचीत का रास्ता चुना था.

कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि युवाओं के लिए ऐसा विश्वासघात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा. हम भारत सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि उसकी विश्वसनीयता सिर्फ वादा करने से नहीं, बल्कि वादों को पूरा करने से बनती है.

अगर ऐसा ना हुआ तो उठाएंगे जरूरी कदम: CJP

युवाओं से अपील करते हुए सीजेपी ने कहा, 'धैर्य रखें, हम आपके साथ हैं. CJP हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और उम्मीद करती है कि भारत सरकार और सभी बीजेपी/एनडीए राज्य सरकारें मौजूदा हालात की मांग के अनुसार पूरी तत्परता, जिम्मेदारी और नेक नीयत से काम करेंगी. हमारी मांग है कि हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत, और हर हाल में कल तक रिहा किया जाए और सभी FIR तुरंत वापस ली जाएं. ऐसा न होने पर हम आगे जरूरी कदम उठाएंगे.'

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About the author ऋषि कांत

एबीपी न्यूज़ नेटवर्क में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी भूमिका निभा रहा हूं. यहां राजनीति, अदालतें और दुनिया भर की खबरों पर नज़र रखता हूं. साल 2018 में News18 यूपी/उत्तराखंड चैनल से खबरों की दुनिया में दाखिल हुआ. वहां से Way2News, ETV Bharat और Aajtak.in होते हुए अब एबीपी लाइव तक सफर पहुंचा है. खाली समय में इतिहास, राजनीति और साहित्य पढ़ना, मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से की है.
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Published at : 27 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Assam WEST BENGAL BIHAR Cockroach Janta Party CJP Protest
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