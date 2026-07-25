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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अभिजीत दीपके, CJP का पहला रिएक्शन

'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अभिजीत दीपके, CJP का पहला रिएक्शन

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के भारी प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन सामने आया है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 25 Jul 2026 03:27 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने शनिवार (25 जुलाई) को एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी. इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई है. सीजेपी ने भी इसको लेकर पोस्ट शेयर की है.

अभिजीत दीपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. क्या कह रहे थे ये, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. हम कहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो जीत सकते हैं.' केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद दीपके ने जंतर-मंतर पर जमकर जश्न मनाया. छात्रों की भीड़ ने जमकर नारेबाजी की. 

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने पहला रिएक्शन देते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर किया. सीजेपी ने लिखा, 'कॉकरोज जीत गए. लोकतंत्र जीत गया. जय हिंद.'

 

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : Dharmendra Pradhan Resign: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, Gen-Z के आगे झुकी सरकार

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 25 Jul 2026 02:46 PM (IST)
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Jantar Mantar Dharmendra Pradhan Sonam Wangchuk Breaking News Abp News Abhijeet Dipke CJP Protest Dharmendra Pradhan Registration
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