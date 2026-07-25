'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अभिजीत दीपके, CJP का पहला रिएक्शन
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के भारी प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी का पहला रिएक्शन सामने आया है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने शनिवार (25 जुलाई) को एक्स पर पोस्ट शेयर कर अपनी बात रखी. इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके का पहला बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमारी जीत हुई है. सीजेपी ने भी इसको लेकर पोस्ट शेयर की है.
अभिजीत दीपके ने कहा, 'धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. क्या कह रहे थे ये, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते. हम कहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए. प्रधान का इस्तीफा इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो जीत सकते हैं.' केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद दीपके ने जंतर-मंतर पर जमकर जश्न मनाया. छात्रों की भीड़ ने जमकर नारेबाजी की.
#WATCH | Delhi: Moment when Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned from his post; visuals from the protest at Jantar Mantar pic.twitter.com/6YNf9LN3bN— ANI (@ANI) July 25, 2026
वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने पहला रिएक्शन देते हुए एक्स पर पोस्ट शेयर किया. सीजेपी ने लिखा, 'कॉकरोज जीत गए. लोकतंत्र जीत गया. जय हिंद.'
Cockroaches won.. Democracy won!— Cockroach is Back (@Cockroachisback) July 25, 2026
Jai Hind! 🇮🇳✊🏼
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