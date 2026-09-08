दीपके का Meta पर इंस्टाग्राम पोस्ट पर पाबंदी का आरोप, कहा - 'ये सब...'

सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्ती करने के आरोप सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने हालिया पोस्ट में लगाए हैं. उन्होंने बकायदा कंपनी को टैग करते हुए पूछा है कि आखिर क्यों इस तरह की सख्ती हमारी पोस्ट को लेकर की जा रही है.

मेटा कंपनी से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर इंस्टाग्राम ऐसा क्यों कर रहा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है. दीपके ने अपने साथी और सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास का पोस्ट रिपोस्ट करते हुए यह बयान दिया है.

हमारी कई पोस्ट्स को क्यों हटाया जा रहा: अभिजीत दिपके

अभिजीत ने मेटा कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल को टैग करते हुए पूछा कि Meta सीजेपी की इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर सख्ती क्यों कर रहा है? हमारी कई पोस्ट्स को हटाया जा रहा है, जबकि वे किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करती हैं. इन पोस्ट्स में बस सरकार से सवाल पूछे जाते हैं. जनहित के मुद्दे उठाए जाते हैं, और जवाबदेही की मांग की जाती है.

Why is @Meta cracking down on CJP’s Instagram posts?



Several of our posts are being taken down despite not violating any Community Guidelines. These posts simply question the govt, raise issues of public interest and demand accountability.



Is questioning those in power become a… https://t.co/uFiMI6GwrA — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 8, 2026

दीपके ने पूछा है, क्या सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस का उल्लंघन हो गया है?

मेरे अकाउंट पर गलत तरीके से क्यों लगा रहे रोक?: सौरव दास

इससे पहले सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने एक्स पर मेटा और इंस्टाग्राम हैंडल को टैग करते हुए पूछा कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर गलत तरीके से रोक क्यों लगा रहे हैं. मेरी पोस्ट्स क्यों हटा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि पोस्ट्स में सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना की जा रही है? कई दिनों से कोलाब (Collab) फीचर भी बंद है. क्या मेटा की हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की कोई परवाह नहीं है? हम मेटा से अपील करते हैं कि वह सरकार के प्रेशर में न आए. ऐसे हथकंडे मंजूर नहीं है. हमारे अकाउंट्स को तुरंत ठीक करें. सौरव दास ने अपने पोस्ट्स में इस कथित तकनीकि गड़बड़ से जुड़े कुछ स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं.