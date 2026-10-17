कोलकाता: पूजा पंडाल हादसे पर TMC नेता कुणाल घोष ने जताया दुख

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार (17 अक्टूबर) को दुर्गा पूजा पंडाल के एक हिस्से के ढहने से 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल भी हुए हैं. इस दुर्घटना पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता कुणाल घोष ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि उत्तरी कोलकाता के चोर बागान पूजा में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है. पूजा के समय यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.

उन्होंने कहा कि वहां मौजूद कुछ श्रद्धालुओं को मेडिकल कॉलेज ले जाने का काम चल रहा है. यह घटना कैसे या क्यों हुई, इस पर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है. हम पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं, हमारे कार्यकर्ता सहयोग कर रहे हैं. अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए. हम पुलिस के साथ सहयोग कर रहे हैं. पंडाल के अंदर अभी भी राहत और बचाव कार्य किए जाने की जरूरत है. हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं. पूजा के समय यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.’

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