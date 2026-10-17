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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकोलकाता पूजा पंडाल हादसे पर ममता बनर्जी ने जताया दुख- ‘मैं प्रार्थना करती हूं...’

कोलकाता पूजा पंडाल हादसे पर ममता बनर्जी ने जताया दुख- ‘मैं प्रार्थना करती हूं...’

ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायलों को जल्द स्वस्थ होने का आशीर्वाद और इस मुश्किल वक्त में उनके परिवारों को शक्ति और साहस दें.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 17 Oct 2026 10:35 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता के चोर बागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की घटना पर हैरानी और दुख जताया है. उन्होंने कहा कि मुझे इस भगदड़ की घटना के बारे में जानकर बहुत हैरानी और दुख हुआ है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायलों को जल्द स्वस्थ होने का आशीर्वाद और इस मुश्किल वक्त में उनके परिवारों को शक्ति और साहस दें.

ज्यादा भीड़ के कारण ढह गया पंडाल का एक हिस्सा

दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शनिवार (17 अक्टूबर) को शरद नवरात्री की सप्तमी की शाम चोर बागान सार्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मां दुर्गा की आराधना के लिए जुटी. इस भीड़ के दबाव के बीच पंडाल का एक हिस्सा ढह गया. जिससे मौके पर भगदड़ मच गई और घटना में कई लोग घायल हो गए.

इस घटना में घायल हुए लोगों को तुरंत इलाज के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया गया कि जब पूजा पंडाल में भगदड़ की स्थिति बनी तो आयोजकों ने स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों की मदद के लिए तुरंत कार्रवाई की. वहीं, सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी और आपदा प्रबंधन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे.

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About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 17 Oct 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
Durga Puja Kolkata WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
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