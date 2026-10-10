सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे वकीलों को हिरासत में लिए जाने पर चिंता जताई है. एसोसिएशन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत से मामले में तुरंत दखल देने की मांग की. इस पर सूर्यकांत ने गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों से बात की. SCBA का आरोप है कि प्रदर्शन कर रहे वकीलों, खासकर महिला वकीलों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया.

एसोसिएशन ने कहा कि हिरासत में लिए गए वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. साथ ही, उन्हें कानूनी मदद मिलनी चाहिए और जिन लोगों को हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.

SCBA ने CJI से क्या मांग की?

SCBA के बयान के मुताबिक, एसोसिएशन को कई वकीलों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिली थी. इसके बाद उसने मुख्य न्यायाधीश से संबंधित अधिकारियों के साथ मामला उठाने की अपील की. एसोसिएशन चाहता है कि हिरासत में लिए गए हर वकील के बारे में जानकारी मिले और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो. साथ ही, उन्हें वकील से संपर्क करने और जरूरी कानूनी मदद लेने का मौका दिया जाए.

LAFC ने भी हिरासत पर जताई नाराजगी

लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (LAFC) ने भी वरिष्ठ और युवा वकीलों को हिरासत में लिए जाने की निंदा की. संगठन के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों में महिला वकील और उसके सदस्य भी शामिल थे. LAFC ने भी CJI से हस्तक्षेप करने और हिरासत में लिए गए वकीलों की सुरक्षा व रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर उठाए सवाल

LAFC ने अपने बयान में कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के मुद्दों पर अपनी बात रखने से वकीलों के संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं हो जाते. संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण सभा पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार होना चाहिए और कार्रवाई उचित होनी चाहिए.