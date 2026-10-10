CJP नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद कौन करेगा प्रोटेस्ट लीड, अभिजीत दीपके बोले - 'अब...'

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी ने प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है. अभिजीत दीपके ने इस वीडियो के साथ पार्टी ने कहा है कि जब तक अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका हिरासत में रहेंगे, तब तक CJP के संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे.

विमान उतरते ही तीन नेताओं को हिरासत में लेने का दावा

CJP ने शनिवार को दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने मुंबई से आए उसके नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को विमान के उतरते ही विमान के अंदर से हिरासत में ले लिया. तीनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे.

पार्टी की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में दीपके को विमान के अंदर मौजूद पुलिस अधिकारियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है, “हम यहां गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, आइए और हमें गिरफ्तार कीजिए.” CJP के अनुसार, हिरासत में लेने से पहले पुलिसकर्मियों ने नेताओं को बताया कि उन्हें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है. दीपके ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जैसे वे अपराधी हों.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन

CJP ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. पार्टी ने उन पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आड़ में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी करने और मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर दो सहयोगी निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों को दरकिनार करने के आरोप लगाए हैं. ये आरोप पार्टी की ओर से लगाए गए हैं.

इसी मुद्दे को लेकर CJP मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रही है. प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे कई अन्य नेताओं तथा प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया है.

ध्रुव राठी को भी हिरासत में लिए जाने की खबर

प्रदर्शन से पहले दिल्ली पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, अपराध शाखा की तीन टीमें शनिवार सुबह करीब छह बजे उन्हें हिरासत में लेकर कार्यालय पहुंचीं, जहां उनसे लगभग एक घंटे तक पूछताछ की गई. इसके बाद पुलिस उन्हें तीन गाड़ियों के काफिले में दिल्ली लेकर रवाना हुई. राठी विदेश में रह रहे थे और इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए थे. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों और प्रक्रियागत आवश्यकताओं का हवाला देते हुए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

(एजेंसी इनपुट के साथ)