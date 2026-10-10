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दीपके, सौरभ दास और रांका को हिरासत में लेकर कहां ले गई पुलिस? सामने आई बड़ी जानकारी
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, पार्टी के सह संयोजक सौरव दास और सीजेपी नेता आशुतोष रांका को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था. तीनों को अलग-अलग जगहों पर रखा गया है.
दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, पार्टी के सह संयोजक सौरव दास और सीजेपी नेता आशुतोष रांका को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था. हालांकि उसके बाद तीनों को अलग-अलग जगह पर ले जाया गया है. वहीं दूसरी ओर फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था.
सीजेपी के तीनों नेताओं को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें अलग-अलग जगहों पर ले गई है. अभिजीत दीपके को गुरुग्राम, आशुतोष रांका को द्वारका और सौरव दास को दिल्ली में रखा गया है.
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