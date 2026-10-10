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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादीपके, सौरभ दास और रांका को हिरासत में लेकर कहां ले गई पुलिस? सामने आई बड़ी जानकारी

दीपके, सौरभ दास और रांका को हिरासत में लेकर कहां ले गई पुलिस? सामने आई बड़ी जानकारी

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, पार्टी के सह संयोजक सौरव दास और सीजेपी नेता आशुतोष रांका को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था. तीनों को अलग-अलग जगहों पर रखा गया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 10 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके, पार्टी के सह संयोजक सौरव दास और सीजेपी नेता आशुतोष रांका को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था. हालांकि उसके बाद तीनों को अलग-अलग जगह पर ले जाया गया है. वहीं दूसरी ओर फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था.

सीजेपी के तीनों नेताओं को हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें अलग-अलग जगहों पर ले गई है. अभिजीत दीपके को गुरुग्राम, आशुतोष रांका को द्वारका और सौरव दास को दिल्ली में रखा गया है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 10 Oct 2026 01:25 PM (IST)
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