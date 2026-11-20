राजस्थान में पंचायत चुनावों में कांग्रेस की जीत पर पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने पार्टी की जीत पर कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की लहर है. राज्य स्तर पर सत्तारूढ़ पार्टी (BJP) का समर्थन करने की परंपरागत प्रवृति से हटकर राजस्थान की जनता ने स्थानीय निकाय चुनावों में BJP के खिलाफ जोरदार फैसला सुनाया है. यह राजस्थान और केंद्र में BJP के पूरी तरह से नाकाम शासन के खिलाफ लोगों का जनादेश है.

उन्होंने कहा, ‘पूरे देश में भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है. इसकी झलक पहले जुलाई में देखने को मिली, फिर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और अब राजस्थान में भाजपा को राज्य स्तर पर नकारने के रूप में सामने आई है.’

केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान की जनता का जताया आभार

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राजस्थान के पंचायत चुनावों में पार्टी की अप्रत्याशित जीत पर खुशी जाहिर करते हुए शुक्रवार (20 नवंबर) को X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट शेयर किया. उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रतिबद्धता को ईनाम दिया है, जिन्होंने एकजुट होकर काम किया और इस चुनाव में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया.’

It’s a Congress wave in Rajasthan! Bucking the trend of supporting the ruling party at the State level, the people of Rajasthan have delivered a strong verdict in the local body elections - against the BJP's complete misgovernance in Rajasthan and the Centre. All over India, the anger against BJP is coming to the fore - first seen in July, then against Gyanesh Kumar and now with such statewide rejection of the BJP. The people of Rajasthan have rewarded the hard work and commitment of the dedicated leaders and workers of @INCRajasthan, who worked unitedly and raised the people's concerns in this election. This also clearly reflects the massive rural distress faced by the people at the grassroots - who are suffering from historic economic crises of unemployment, price rise and a disastrous agrarian situation. We thank the people for reposing their faith in us, and we will build on this victory to ensure the BJP's defeat at all levels of government in the times to come. — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) November 20, 2026

उन्होंने कहा, ‘यह जमीनी स्तर पर लोगों की भारी ग्रामीण दुर्दशा को भी साफ तौर पर दिखाता है. लोग बेरोजगारी, महंगाई और कृषि क्षेत्र की बदहाल स्थिति के ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. हम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हम पर भरोसा जताया. हम इस जीत को आगे बढ़ाते हुए आने वाले वक्त में सरकार के सभी स्तरों पर BJP को हराने के लिए कोशिश करेंगे.’

जयराम रमेश ने पंचायत चुनाव में जीत पर जताई खुशी

वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने भी राजस्थान के पंचायत चुनावों में कांग्रेस को मिले इतने बड़े समर्थन के लिए राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया और बधाई दी. उन्होंने X पोस्ट में लिखा, ‘राजस्थान की कुल 419 पंचायत समितियों में से अब तक 384 के परिणाम सामने आ चुके हैं. इनमें से 289 पंचायत समितियों में कांग्रेस के बोर्ड बनने जा रहे हैं, जबकि BJP महज 85 पर सिमट गई है. कांग्रेस को 205 पंचायत समितियों में पूर्ण बहुमत और 84 में बहुमत मिला है. BJP को सिर्फ 50 में पूर्ण बहुमत और 35 में बहुमत मिला है. 10 पंचायत समितियों में टाई की स्थिति है, वहां भी हमें जनादेश के मुताबिक बहुमत मिलने की उम्मीद है.’

उन्होंने कहा, ‘कुछ राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि राजस्थान में जलवायु परिवर्तन हुआ है. यह जलवायु परिवर्तन नहीं है, बल्कि जनता ने प्रदेश के राजनीतिक मौसम और माहौल को भांपकर सही आकलन किया है! प्रदेश की समझदार जनता ने भाजपा की जनविरोधी नीतियों और प्रदेश के बिगड़ते हालात का सही मूल्यांकन करते हुए केंद्र और प्रदेश की अहंकारी भाजपा सरकारों को करारा जवाब दिया है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘हमें याद है कि नगर निकाय चुनाव में महज 0.9% की बढ़त पर प्रधानमंत्री ने प्रचंड जीत का ट्वीट किया था. अब पंचायत समितियों में कांग्रेस के 289 और भाजपा के महज 85 बोर्ड बनने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री इस जनादेश को आप किस श्रेणी में रखेंगे? राजस्थान की जनता ने आपको साफ संदेश दिया है: सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा, जनता का जनादेश सर्वोपरि है!’

यह भी पढे़ंः ‘वैश्विक शांति के लिए सबसे मजबूत गारंटी...’, SCO सभ्यता संवाद के महत्व पर बोले PM मोदी

