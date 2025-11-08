हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर

OP Pimple in Kupwara: चिनार कॉर्प्स ने बताया कि सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी फंस गए. इससे पहले 5 नवंबर को किश्तवाड़ जिले के छत्तरू में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 08 Nov 2025 10:16 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित केरन सेक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. आज यानि शनिवार (8 नवंबर) को हुई इस कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए. सेना के व्हाइट चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को खुफिया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया था. घुसपैठ की कोशिश में जुटे 2 आतंकवादियों को घेरकर मार गिराया गया.

चिनार कॉर्प्स ने बताया कि ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद इलाके में सुरक्षाबलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को एजेंसियों से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश के संबंध में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था. 

किश्तवाड़ में भी हुई थी मुठभेड़   
जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखते ही चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. चिनार कॉर्प्स ने बताया कि सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आतंकवादी फंस गए. बता दें कि इससे पहले 5 नवंबर को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्तरू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.

अधिकारियों के अनुसार यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब जम्मू और कश्मीर पुलिस को भारतीय सेना की मदद से आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली. इसी के आधार पर छत्तरू इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया गया. यह समन्वित तलाशी अभियान सुबह-सुबह शुरू हुआ था, जिसके बाद सुरक्षाबलों पर गोलीबारी हुई और जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी हुई.

व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने क्या बताया
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि ऑपरेशन छत्तरू के तहत सुबह खुफिया जानकारी पर एक अभियान चलाया गया. जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवानों ने छत्तरू के इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया. ऑपरेशन जारी है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ और गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी हैं. 

छत्तीसगढ़ के बस्तर में NIA की बड़ी कार्रवाई, नक्सली हमले से जुड़े 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे

Published at : 08 Nov 2025 10:16 AM (IST)
Tags :
Jammu And Kashmir TERRORIST KUPWARA OP Pimple
Embed widget