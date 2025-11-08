OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
OP Pimple in Kupwara: चिनार कॉर्प्स ने बताया कि सेना की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी फंस गए. इससे पहले 5 नवंबर को किश्तवाड़ जिले के छत्तरू में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित केरन सेक्टर में सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है. आज यानि शनिवार (8 नवंबर) को हुई इस कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए. सेना के व्हाइट चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को खुफिया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया था. घुसपैठ की कोशिश में जुटे 2 आतंकवादियों को घेरकर मार गिराया गया.
चिनार कॉर्प्स ने बताया कि ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों को मार गिराने के बाद इलाके में सुरक्षाबलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. शुक्रवार को एजेंसियों से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश के संबंध में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था.
किश्तवाड़ में भी हुई थी मुठभेड़
जवानों ने संदिग्ध गतिविधियां देखते ही चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. चिनार कॉर्प्स ने बताया कि सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आतंकवादी फंस गए. बता दें कि इससे पहले 5 नवंबर को भी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्तरू इलाके में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी.
#UPDATE | OP Pimple | Two terrorists have been neutralised by the security forces in the ongoing operation. Search of the area in progress: Chinar Corps— ANI (@ANI) November 8, 2025
A joint operation was launched in the Keran sector of Kupwara. Alert troops spotted suspicious activity and challenged, which… https://t.co/dS755lRhvD pic.twitter.com/AxsCY0mQtk
अधिकारियों के अनुसार यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब जम्मू और कश्मीर पुलिस को भारतीय सेना की मदद से आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली. इसी के आधार पर छत्तरू इलाके में एक संयुक्त अभियान चलाया गया. यह समन्वित तलाशी अभियान सुबह-सुबह शुरू हुआ था, जिसके बाद सुरक्षाबलों पर गोलीबारी हुई और जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी हुई.
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने क्या बताया
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि ऑपरेशन छत्तरू के तहत सुबह खुफिया जानकारी पर एक अभियान चलाया गया. जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर व्हाइट नाइट कॉर्प्स के जवानों ने छत्तरू के इलाके में आतंकवादियों को घेर लिया. ऑपरेशन जारी है. जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ और गतिविधियां फिर से बढ़ने लगी हैं.
