'हमारी सरकार किसी अपराधी को नहीं छोड़ेगी...', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर चिराग पासवान का बड़ा बयान

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही होती तो बीती रात की कार्रवाई नहीं होती.उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का रुख साफ है. जैसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, “हम न किसी को फंसाते हैं, न बचाते हैं.”

#WATCH | Patna, Bihar | On the statement of Mahagathbandhan CM candidate and RJD leader Tejashwi Yadav, Union Minister Chirag Paswan says, "If the government had protected criminals, the action taken last night wouldn't have happened. Our government is clear on one thing, and as… pic.twitter.com/2KLBL4gFY8 — ANI (@ANI) November 2, 2025