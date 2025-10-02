हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन

खांसी की दवा बनी किलर! दो राज्यों में 7 बच्चों की मौत की मौत, अब होगा एक्शन

MP के छिंदवाड़ा और राजस्थान के सीकर में बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है. छिंदवाड़ा में 22 दिनों में 6 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई, जबकि सीकर में एक बच्चे की मौत हुई.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 02 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 22 दिनों के भीतर 6 बच्चों की मौत और राजस्थान के सीकर में एक बच्चे की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. डॉक्टरों के अनुसार सभी मामलों में बच्चों की किडनी फेल हुई थी. आशंका जताई जा रही है कि कुछ खास ब्रैंड के कफ सिरप इसका कारण हो सकते हैं, क्योंकि बीमार बच्चों में शुरुआती लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार जैसे थे. हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार ने इस आशंका को निराधार बताया है.

22 दिनों में 6 मौतें, जांच शुरू

एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि 4 से 26 सितंबर के बीच छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से छह बच्चों की जान गई. पीड़ित परिवारों का कहना है कि बच्चों को शुरुआत में जुकाम और बुखार था, लेकिन बाद में उनकी किडनी खराब हो गई. छिंदवाड़ा के सीएमएचओ डॉ. नरेश गुन्नाडे ने बताया कि मामले की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार की टीमें बुलाई गई हैं. उन्होंने बताया कि बच्चों के इलाज के दौरान नागपुर में तीन मौतें हुईं और बाकी छिंदवाड़ा में. पानी, दवाओं और अन्य सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार है.

कुछ कफ सिरप पर रोक

डॉ. गुन्नाडे ने बताया कि मृतकों के घरों से कुछ कफ सिरप मिले हैं. एहतियातन इन दवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है और बिक्री बंद करवाई गई है. फिलहाल पांच बच्चों को नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है.

जिला प्रशासन अलर्ट

जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि भोपाल और दिल्ली से आई विशेषज्ञ टीम जांच कर रही है. पुणे की लैब से रिपोर्ट मिली है, जिसमें वायरल संक्रमण की संभावना को खारिज किया गया है. उन्होंने अभिभावकों को चेतावनी दी कि बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप न दें.

राजस्थान में भी एक मौत, 19 बैच बैन

राजस्थान के सीकर जिले में भी एक बच्चे की मौत कफ सिरप से जोड़कर देखी जा रही है. इसी कारण राजस्थान मेडिकल कॉर्पोरेशन ने 19 बैच के सिरप की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है और डॉक्टरों व फार्मासिस्टों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री?

मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई है, यह दावा निराधार है. उन्होंने बताया कि नमूने जांच के लिए आईसीएमआर और नागपुर की लैब में भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा.

ये भी पढ़ें-

Bihar Assembly Elections Survey: बिहार में हलचल मचाने वाला सर्वे! किसे नुकसान किसे फायदा? पब्लिक ने किया खुलासा, आंकड़े चौंकाएंगे

Published at : 02 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Tags :
Chhindwara Cough Syrup MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
ओटीटी
SSKTK OTT Release: बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
ओटीटी
SSKTK OTT Release: बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
बॉक्स ऑफिस के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाएगी वरुण-जाह्नवी की फिल्म, जान लीजिए पूरी डिटेल्स
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget