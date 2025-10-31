चेन्नई में ईडी के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी अफवाह निकली: पुलिस

चेन्नई के शास्त्री भवन स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्यालय में बम रखे जाने के दावे वाला एक ई-मेल पुलिस महानिदेशक कार्यालय को मिला. बम की यह धमकी जांच में झूठी साबित हुई. पुलिस ने शुक्रवार (31 अक्टूबर, 2025) को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि ED कार्यालय को RDX से उड़ाने की धमकी मिली थी.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बम निरोधक दस्ते (BDDS) की एक टीम खोजी कुत्ते के साथ तुरंत यहां नुंगमबक्कम स्थित ईडी के दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची और परिसर की गहन तलाशी ली गई. उन्होंने कहा कि जांच में बम की धमकी झूठी साबित हुई.

नौकरी के लिए नकदी घोटाले का खुलासा

तमिलनाडु में ED कई बड़े प्रतिष्ठित मामलों की जांच कर रहा है और हाल ही में इसने नगर प्रशासन और जल आपूर्ति विभाग के भर्ती अभियान में कथित तौर पर नौकरी के लिए नकदी घोटाले का खुलासा किया है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी वाले ई-मेल की गहन जांच की जा रही है.

राज्य में ईडी की जांच में राज्य परिवहन विभाग में नौकरी के लिए नकदी घोटाला भी शामिल है, जिसमें पूर्व मंत्री और द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता वी. सेंथिल बालाजी शामिल हैं. ई-मेल में दावा किया गया कि KN नेहरू केस को लेकर ये धमकी दी जा रही है.

ईडी मनी लांड्रिंग के तहत जांच

तमिलनाडु सरकार के मंत्री के नेहरू की एक कंपनी की ईडी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही थी. जांच के दौरान ईडी को तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब घोटाले के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद ईडी ने 232 पेज का पत्र लिखकर तमिलनाडु पुलिस से इस मामले की जांच करने के लिए कहा था.



ई-मेल में भेजने वाले ने खुद को 'MPL Rao' और 'CPI-Mao' से जुड़े होने का दावा किया और कहा कि ED ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा. साथ ही कुछ अधिकारियों और ELCOT केस से जुड़े दस्तावेजों का भी जिक्र किया गया है.

