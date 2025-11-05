हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासेना के लिए न्यू नॉर्मल का क्या मतलब है? CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर से मिले ये सबक

सेना के लिए न्यू नॉर्मल का क्या मतलब है? CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा- ऑपरेशन सिंदूर से मिले ये सबक

सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पिछली बार हमने सिर्फ स्थिर लक्ष्यों को निशाना बनाया था, लेकिन भविष्य में हमें गतिशील लक्ष्यों पर भी हमला करने के बारे में सोचना पड़ सकता है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 05 Nov 2025 01:35 PM (IST)
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष (CDS) जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार (4 नवंबर, 2025) को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों ने कई सबक सीखे हैं और इन्हें नियोजित थिएटराइजेशन’ मॉडल में शामिल करने की जरूरत है.

रक्षा क्षेत्र के थिंक टैंक भारत शक्ति की ओर से आयोजित इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव 2025 में एक संवाद सत्र के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मई में निर्णायक सैन्य अभियान के बाद, 'हमारे पास पाकिस्तान के कोने-कोने में आईएसआर (खुफिया, निगरानी और टोही) और युद्धक क्षमताएं होनी चाहिए. मुझे लगता है कि यही नयी सामान्य बात होगी.'

उनसे पूछा गया था कि सरकार की ओर से भारतीय सेना के लिए घोषित न्यू नॉर्मल का क्या अर्थ है. उन्होंने कहा, 'सशस्त्र बलों के लिए, यह हमारे लिए भी नयी सामान्य स्थिति में तब्दील होनी चाहिए. इसका मतलब होगा चौबीसों घंटे बेहतर अभियानगत तैयारी, जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है. हमें अपनी वायु रक्षा, मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) से निपटने और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में बेहतर तैयारी करनी चाहिए. यह नई सामान्य स्थिति होनी चाहिए क्योंकि हम इसी तरह के युद्ध की उम्मीद कर रहे हैं.'

जनरल अनिल चौहान ने जोर दिया कि तकनीकी रूप से, 'हमें दुश्मन से आगे रहना होगा.' उन्होंने ज्यादा विस्तार से कुछ बताए बिना कहा, 'पिछली बार हमने सिर्फ स्थिर लक्ष्यों को निशाना बनाया था, लेकिन भविष्य में हमें गतिशील लक्ष्यों पर भी हमला करने के बारे में सोचना पड़ सकता है.'

नियोजित थिएटराइजेशन (सेना के तीनों अंगों की संयुक्त कमान) पर, सीडीएस ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमने कई सबक सीखे हैं. उन्हें इस मॉडल में शामिल करने की जरूरत है जिस पर हमने काम किया है.' उन्होंने कहा, 'हमारे पास उरी, बालाकोट, (ऑपरेशन) सिंदूर, गलवान, डोकलाम, कोविड के अनुभव हैं इसलिए हमें उस विशेष अनुभव को समाहित करके ऐसा संगठनात्मक ढांचा बनाने की जरूरत है जो हर मौसम के लिए उपयुक्त हो.'

Published at : 05 Nov 2025 01:35 PM (IST)
Indian Army Indian Army' Pahalgam Terror Attack OPERATION SINDOOR CDS Anil Chuahan
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

