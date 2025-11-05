कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव और वहां हुई कथित वोट गड़बड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने सबसे पहले गुरु नानक देव जी को याद किया और कहा कि वे उनके और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा हैं.

राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव को लेकर उन्हें कई शिकायतें मिली थीं और पार्टी ने मामले की गहन जांच-पड़ताल की. उनका कहना था कि जांच में उन्हें भारी गड़बड़ी मिली. उन्होंने विशेष रूप से देश के युवा वर्ग, जेन Z को संबोधित करते हुए कहा कि यह उनका भविष्य का सवाल है और उन्हें इस मामले पर ध्यान देना चाहिए.

राहुल गांधी ने हरियाणा के एग्जिट पोल का दिया हवाला

राहुल गांधी ने हरियाणा के एग्जिट पोल का भी हवाला दिया और कहा कि उनमें कांग्रेस की जीत दिखाई गई. उन्होंने कहा कि स्थानीय नेताओं और पार्टी की टीम ने पूरी व्यवस्था के साथ चुनाव की तैयारियां की थीं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ किया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारे पास सारी व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि हरियाणा के एग्जिट पोल में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया था और सभी पोल यही संकेत दे रहे थे. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पोस्टल वोट और वास्तविक वोटों (actual votes) में बड़ा अंतर सामने आया.

राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए बताया कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा में मतदान किया और उसने 10 अलग-अलग बूथों पर कुल 22 बार वोट डाला. उनका नाम वोटर लिस्ट में अलग-अलग नामों से दर्ज था. जैसे सीमा, सरस्वती, स्वीटी, विमला आदि. इसके साथ ही उम्र और अन्य विवरणों में भी अंतर पाया गया.

'25 लाख से अधिक वोटों में गड़बड़ी'- राहुल गांधी

राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला की तस्वीर भी दिखाई, जो वोटर लिस्ट में अलग-अलग स्थानों और नामों के तहत दर्ज थी. उनके अनुसार, कुल 25 लाख से अधिक वोटों में गड़बड़ी सामने आई है. उन्होंने गिनाया-

डुप्लीकेट वोटर: 5,21,619

गलत पता: 93,174

बल्क वोटर: 19,26,351

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि 223 बार एक ही बूथ पर किसी एक का ही नाम कैसे है? चुनाव आयोग के खिलाफ हमने पुख्ता सुबूत रख दिया है. राहुल ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक बीजेपी नेता ने पहले उत्तर प्रदेश (मथुरा जिले) में वोट डाला और फिर हरियाणा में भी मतदान किया. उन्होंने इसे युवा मतदाताओं, विशेषकर Gen Z, के लिए गंभीर चेतावनी बताया और कहा कि यह सीधे उनके भविष्य से जुड़ा मामला है.

राहुल गांधी ने GenZ से की ये अपील

राहुल गांधी ने कहा, "मैं चाहता हूं कि भारत के युवा, GenZ इसे स्पष्ट रूप से समझें क्योंकि यह आपके भविष्य के बारे में है. मैं भारत में चुनाव आयोग, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा हूं, इसलिए मैं इसे 100% सबूत के साथ कर रहा हूं. हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस की भारी जीत को हार में बदलने की योजना बनाई गई थी. कृपया उनके (मुख्यमंत्री नायब सैनी) चेहरे पर मुस्कान और उस व्यवस्था पर ध्यान दें, जिसकी हरियाणा के मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं. ज्ञानेश कुमार देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं."

ये भी पढ़ें-

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा