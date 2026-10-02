कैप्टन स्मित की दुनिया ने की तारीफ, राहुल की क्यों चुप्पी? BJP ने उठाए सवाल

राहुल गांधी की कैप्टन स्मित मछार को लेकर चुप्पी पर बीजेपी ने करारा हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं. बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि आज देश में हर भारतवासी और दुनिया में हर इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति इस बात पर गर्व कर रहा है कि कैप्टेन स्मित ने एक 9/11जैसी घटना को रोका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टेन से बात की.

उन्होंने कहा, 'दुनिया का हर बड़ा नेता कैप्टन स्मित की तारीफ कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, ना उनके परिवार से कोई बात की.'

राहुल और सोनिया मौन हैं: BJP

भंडारी ने कहा, 'ये सोची समझी वोट बैंक की विवशता के चलते हैं. राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौन है. गाजा पर कई कई ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन पर एक ट्वीट नहीं. यह कोई इत्तेफाक नहीं. वोट बैंक की वजह से नहीं बोल रहे।

बस अध्यक्ष से खानापूर्ति के लिए बयान दिलवा दिया.'

Delhi: BJP National Spokesperson Pradeep Bhandari says, "Do they see speaking against terrorism, even indirectly, as an attack on their vote-bank politics? Is that why they are silent? If you examine their past record, whenever India has responded openly to terrorism and… pic.twitter.com/X91XBy8vW4 — IANS (@ians_india) October 2, 2026

राहुल गांधी स्टेट के खिलाफ हैं: BJP

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'जब भारत के सैनिक आतंकियों को मारते है तब भी वो एक शब्द नहीं बोलते. क्या इस मामले पर आरोपी के खिलाफ बोलने से राहुल की वोटबैंक की राजनीति पीछे चली जाएगी, उनको ऐसा लगता है. राहुल गांधी मौन है क्योंकि वो लोकतंत्र से नफरत करते हैं. इंडी गंठबंधन के बड़े नेता ममता बनर्जी हो या अन्य नेता सब शांत है. राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं.'

BJP सांसद किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर किया सवाल

सिकंदराबाद से बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी ने भी कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि दुनियाभर के नेताओं ने भारतीय हीरो स्मित मछार की बहादुरी की सलाम किया है. इन्होंने 9/11 जैसी घटनाओं को टाल दिया. इस बात को बीते एक दिन पूरा हो चुका है. लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक भारतीय की इस बहादुरी और वीरता को सराहने की शिष्टता तक नहीं दिखी.

One full day has passed since Global leaders across the world have saluted the bravery of Indian hero Capt. Smit Machchhar who averted a 9/11 like incident.



However, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi have not even had the decency to acknowledge this act of bravery… — G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) October 2, 2026

रेड्डी ने आगे कहा, 'राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर बात करते हैं, कैप्टन स्मित मछार के बारे में बात करना तो दूर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं कर पाए. सोनिया परिवार को क्या समस्या है? वे भारत और भारतीययों की किसी भी अच्छी बात को क्यों नहीं मानते? किसी भारतीय को उसकी बहादुरी के लिए मिल रही तारीफ उन्हें क्यों नहीं पचती? '