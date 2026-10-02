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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकैप्टन स्मित की दुनिया ने की तारीफ, राहुल की क्यों चुप्पी? BJP ने उठाए सवाल

कैप्टन स्मित की दुनिया ने की तारीफ, राहुल की क्यों चुप्पी? BJP ने उठाए सवाल

राहुल गांधी की कैप्टन स्मित मच्छार को लेकर चुप्पी पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं. बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि दुनिया कैप्टन की तारीफ कर रही, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 02 Oct 2026 04:44 PM (IST)
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राहुल गांधी की कैप्टन स्मित मछार को लेकर चुप्पी पर बीजेपी ने करारा हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं. बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि आज देश में हर भारतवासी और दुनिया में हर इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति इस बात पर गर्व कर रहा है कि कैप्टेन स्मित ने एक 9/11जैसी घटना को रोका. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैप्टेन से बात की.

उन्होंने कहा, 'दुनिया का हर बड़ा नेता कैप्टन स्मित की तारीफ कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, ना उनके परिवार से कोई बात की.'

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राहुल और सोनिया मौन हैं: BJP
भंडारी ने कहा, 'ये सोची समझी वोट बैंक की विवशता के चलते हैं. राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौन है. गाजा पर कई कई ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन पर एक ट्वीट नहीं. यह कोई इत्तेफाक नहीं. वोट बैंक की वजह से नहीं बोल रहे।
बस अध्यक्ष से खानापूर्ति के लिए बयान दिलवा दिया.'

राहुल गांधी स्टेट के खिलाफ हैं: BJP
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, 'जब भारत के सैनिक आतंकियों को मारते है तब भी वो एक शब्द नहीं बोलते. क्या इस मामले पर आरोपी के खिलाफ बोलने से राहुल की वोटबैंक की राजनीति पीछे चली जाएगी, उनको ऐसा लगता है. राहुल गांधी मौन है क्योंकि वो लोकतंत्र से नफरत करते हैं. इंडी गंठबंधन के बड़े नेता ममता बनर्जी हो या अन्य नेता सब शांत है. राहुल इंडियन स्टेट के खिलाफ हैं.'

BJP सांसद किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर किया सवाल

सिकंदराबाद से बीजेपी सांसद जी किशन रेड्डी ने भी कांग्रेस के नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि दुनियाभर के नेताओं ने भारतीय हीरो स्मित मछार की बहादुरी की सलाम किया है. इन्होंने 9/11 जैसी घटनाओं को टाल दिया. इस बात को बीते एक दिन पूरा हो चुका है. लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक भारतीय की इस बहादुरी और वीरता को सराहने की शिष्टता तक नहीं दिखी.

रेड्डी ने आगे कहा, 'राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर बात करते हैं, कैप्टन स्मित मछार के बारे में बात करना तो दूर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक नहीं कर पाए. सोनिया परिवार को क्या समस्या है? वे भारत और भारतीययों की किसी भी अच्छी बात को क्यों नहीं मानते? किसी भारतीय को उसकी बहादुरी के लिए मिल रही तारीफ उन्हें क्यों नहीं पचती? '

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 02 Oct 2026 04:08 PM (IST)
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