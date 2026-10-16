उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार से लेकर राजस्थान तक... मौसम विभाग की चेतावनी

उत्तर-पूर्वी मानसून की वजह से अब कई राज्यों में भारी बारिश शुरू हो गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार (16 अक्टूबर) को दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार को बारिश का अलर्ट है. जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की संभावना है. इसके अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाएं चलेंगी.

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी की चेतावनी

IMD के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने दिन में ऊंचे इलाकों में कई जगहों पर ओलावृष्टि और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. शुक्रवार को जम्मू के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों और राजधानी देहरादून में सुबह आसमान में बादल छाए रहे और छिटपुट बारिश हुई, जबकि देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है.

दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD ने शुक्रवार को केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलाने की संभावना है.

गोवा में शुक्रवार को उमस भरा मौसम रहने की संभावना है. इस बीच जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई. जम्मू के उधमपुर में सबसे अधिक 59.6 मिमी बारिश हुई. इसके बाद पुंछ में 39.5 मिमी, सांबा में 34 मिमी, शोपियां में 34 मिमी, बारामूला में 29 मिमी और कटरा में 23.1 मिमी बारिश हुई.

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