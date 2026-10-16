Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: कितने IAS-IPS राजनीति में नाकाम हुए, कितने हुए कामयाब? देख लें पूरी रिपोर्ट कार्ड

Explained: कितने IAS-IPS राजनीति में नाकाम हुए, कितने हुए कामयाब? देख लें पूरी रिपोर्ट कार्ड

अपनी सेवा छोड़कर सीधे नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना एक बड़ा जोखिम माना जाता है. दिव्या मित्तल से पहले भी कई अधिकारियों ने यह रास्ता चुना.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 16 Oct 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 'जननीति भारत' नामक नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया है. उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा भी की है. इस खबर के आने के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक बार फिर नौकरशाही से राजनीति  के रुझान को चर्चा में ला दिया है.

प्रशासनिक और पुलिस सेवा के बड़े पदों (IAS-IPS) पर रहने के बाद राजनीति के मैदान में उतरना भारत में कोई नया प्रयोग नहीं है. कई अधिकारियों ने अपनी खुद की पार्टियां बनाईं, तो कई प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में शामिल हुए. इनमें से कुछ ने सत्ता के शिखर को छुआ, तो कुछ राजनीति के भंवर में खो गए. आइए ऐसे नामों को आज फिर से जान लेते हैं जो प्रशासनिक और पुलिस सेवा के बड़े पदों से राजनीति के मैदान में आए.

नई पार्टी बनाने वाले नौकरशाह

अपनी सेवा छोड़कर सीधे नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना एक बड़ा जोखिम माना जाता है. दिव्या मित्तल से पहले भी कई अधिकारियों ने यह रास्ता चुना. IIT दिल्ली और IIM बंगलुरु से पढ़ीं 2013 बैच की पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने 'जननीति भारत' पार्टी बनाने के बाद कहा कि उनका मुख्य ध्यान नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शी जननीति पर आधारित राजनीति पर है.

आइए देखें और किस-किस ने पार्टी बनाई, या किसी पार्टी में शामिल हुए और उनका नतीजा क्या रहा

डॉ. जयप्रकाश नारायण: 1980 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी डॉ. जयप्रकाश नारायण ने प्रशासनिक सुधारों के लिए सेवा छोड़ी और 2006 में 'लोक सत्ता पार्टी' का गठन किया. वह 2009 में विधायक चुने गए, लेकिन बड़े राजनीतिक ढांचे के सामने उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विस्तार नहीं कर सकी.

शाह फैसल : 2009 के UPSC टॉपर शाह फैसल ने 2019 में IAS पद से इस्तीफा देकर 'जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट' नाम से अपनी पार्टी बनाई. हालांकि, 2019 के बाद के राजनीतिक बदलावों के बीच उन्होंने राजनीति छोड़ दी और बाद में प्रशासनिक सेवा में वापसी की.

राजनीति में 'कामयाब' रहे IAS-IPS अधिकारी

जिन्होंने स्थापित पार्टियों का रुख किया या सत्ता व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाया, उनमें से कई प्रशासनिक दिग्गजों ने राजनीति में जबरदस्त सफलता हासिल की उनमें से कुछ नाम हैं

भारतीय जनता पार्टी

एस. जयशंकर (पूर्व IFS): देश के विदेश सचिव रहे एस. जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बनाया गया. वह आज भारत के सबसे प्रभावशाली और सफल कूटनीतिज्ञ-राजनेताओं में गिने जाते हैं.

हरदीप सिंह पुरी (पूर्व IFS): पूर्व वरिष्ठ राजनयिक जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मामलों के साथ-साथ पेट्रोलियम मंत्री के रूप में सरकार का प्रमुख चेहरा बने.

आर. के. सिंह (पूर्व IAS): 1975 बैच के बिहार कैडर के IAS और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, जो भाजपा में शामिल होकर सांसद बने और मोदी सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में बेहद सफल रहे.

अश्विनी वैष्णव (पूर्व IAS): 1994 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी, जिन्होंने सिविल सेवा के बाद कॉर्पोरेट और फिर राजनीति में कदम रखा. वर्तमान में वे रेल और आईटी मंत्री जैसी प्रमुख जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

अनामलाई कुप्पुसामी (पूर्व IPS): 'कर्नाटक के सिंघम' कहे जाने वाले 2011 बैच के IPS अधिकारी अन्नामलाई ने इस्तीफा देकर तमिलनाडु में भाजपा का दामन थामा और आज तमिलनाडु भाजपा के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं.

सत्यपाल सिंह (पूर्व IPS): मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जो भाजपा में शामिल हुए, सांसद बने और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे.

बृजलाल (पूर्व IPS): उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी भाजपा का दामन थामा और राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी नई पहचान बनाई.

आम आदमी पार्टी (AAP)

अरविंद केजरीवाल (पूर्व IRS): हालांकि वे राजस्व सेवा (IRS) से थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर 'आम आदमी पार्टी' बनाई और दिल्ली के तीन बार मुख्यमंत्री बने.

जनता दल यूनाइटेड (JD-U) और क्षेत्रीय दल

आर. सी. पी. सिंह (पूर्व IAS): यूपी कैडर के पूर्व IAS अधिकारी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और जदयू (JD-U) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री पद तक पहुंचे.

वी. के. पांडियन (पूर्व IAS): ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव रहे 2002 बैच के IAS अधिकारी वी. के. पांडियन ने बीजू जनता दल (BJD) में शामिल होकर राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव कायम किया.

कांग्रेस 

अजीत जोगी (पूर्व IAS): मध्यप्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अजीत जोगी ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और बाद में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने. बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी 'जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़' भी बनाई.

के. जे. अल्फोंस (पूर्व IAS): 'डेमोलिशन मैन' के नाम से मशहूर पूर्व IAS अधिकारी, जो निर्दलीय विधायक बनने के बाद कांग्रेस और फिर भाजपा में शामिल हुए व केंद्रीय मंत्री बने.

राजनीति के मैदान में 'नाकाम' या संघर्षरत रहे अधिकारी

प्रशासन चलाने का अनुभव और जन-प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक सफलता हासिल करने में काफी अंतर होता है. कई ऐसे चर्चित नौकरशाह रहे जिन्हें राजनीति की राह रास नहीं आई जैसे

किरण बेदी (पूर्व IPS): भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वे अपनी सीट हार गईं. बाद में उन्हें पुडुचेरी का उप-राज्यपाल बनाया गया.

भास्कर प्रभु और अन्य पूर्व अधिकारी: ऐसे दर्जनों पूर्व आईएएस/आईपीएस अधिकारी हैं जो चुनाव के वक्त टिकट लेकर मैदान में उतरे, लेकिन स्थानीय जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को न समझ पाने के कारण अपनी जमानत तक नहीं बचा सके.

क्रम अधिकारी का नाम मूल सेवा राजनीतिक दल / स्थिति राजनीतिक स्थिति (सफल/नाकाम)
1 दिव्या मित्तल IAS जननीति भारत (खुद की पार्टी) शुरुआती चरण (2027 UP चुनाव लक्ष्य)
2 एस. जयशंकर IFS भारतीय जनता पार्टी (BJP) अत्यधिक सफल (विदेश मंत्री)
3 अश्विनी वैष्णव IAS भारतीय जनता पार्टी (BJP) अत्यधिक सफल (रेल एवं IT मंत्री)
4 अजीत जोगी IAS कांग्रेस / जनता कांग्रेस सफल (छत्तीसगढ़ के पूर्व CM)
5 डॉ. जयप्रकाश नारायण IAS लोक सत्ता पार्टी आंशिक सफलता (पूर्व MLA, वैचारिक प्रभाव)
6 अनामलाई के. IPS भारतीय जनता पार्टी (BJP) सफल (तमिलनाडु BJP का प्रमुख चेहरा)
7 किरण बेदी IPS भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनावी राजनीति में असफल (बाद में LG बनीं)
8 आर. के. सिंह IAS भारतीय जनता पार्टी (BJP) सफल (पूर्व केंद्रीय मंत्री)
9 शाह फैसल IAS J&K पीपुल्स मूवमेंट असफल (राजनीति छोड़ सेवा में वापस लौटे)
10 वी. के. पांडियन IAS बीजू जनता दल (BJD) अत्यधिक प्रभावशाली (ओडिशा राजनीति)

क्या दिव्या मित्तल बदल पाएंगी समीकरण

दिव्या मित्तल का राजनीतिक सफर ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थापित और कैडर-आधारित पार्टियों का दबदबा है.

प्रशासनिक अनुभव और साफ़-सुथरी छवि निश्चित रूप से एक बड़ा एसेट है, लेकिन अपनी पार्टी 'जननीति भारत' के जरिए बिना बड़े आर्थिक और सांगठनिक समर्थन के 2027 में जमीन तैयार करना एक अत्यंत कठिन चुनौती होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अरविंद केजरीवाल या जयप्रकाश नारायण की तरह कोई नया विकल्प दे पाती हैं, या फिर पारंपरिक राजनीति के थपेड़ों में उलझकर रह जाती हैं.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Explainer Divya Mittal UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सब पत्रकार बन गए तो दिक्कत हो जाएगी', सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी
'सब पत्रकार बन गए तो दिक्कत हो जाएगी', सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की ये टिप्पणी
इंडिया
अभिजीत दीपके का दावा, 'आज रात या कल सुबह, मुझे उठा सकती है पुलिस'
अभिजीत दीपके का दावा, 'आज रात या कल सुबह, मुझे उठा सकती है पुलिस'
इंडिया
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ SC में चलेगा अवमानना केस, दाखिल हुई याचिका
इंडिया
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
सऊदी में 2 बांग्लादेशियों को फांसी, जानें ऐसा क्या किया था मक्का की मस्जिद में
महाराष्ट्र
भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'
भारत के प्रोटेस्ट की तुलना बांग्लादेश हिंसा से, भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी- 'वहां हिंदुओं को...'
टेलीविजन
'धक्का दिया और दरवाजा...', कास्टिंग काउच के बाद सहम गई थीं 'तारक मेहता...' फेम एक्ट्रेस
'धक्का दिया और दरवाजा...', कास्टिंग काउच के बाद सहम गई थीं 'तारक मेहता...' फेम एक्ट्रेस
इंडिया
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
कांग्रेस छोड़कर BJP में गए नेताओं पर राहुल गांधी का तंज, बोले- 'वो लोग अब...'
क्रिकेट
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
'सचिन-कोहली की तरह वैभव सूर्यवंशी भी...', पूर्व सिलेक्टर के बयान ने चौंकाया
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का अहसास! 6 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी होगी बारिश?
दिल्ली में ठंड का अहसास! 6 डिग्री तक गिरा पारा, आज भी होगी बारिश?
इंडिया
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
नेहा बोरा के बांग्लादेश वाले बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'हम हमेशा अहिंसा और...'
एग्रीकल्चर
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
मवेशियों में तेजी से फैल सकती है ये बीमारी, पशुपालक तुरंत करें ये काम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget