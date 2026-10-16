Explained: कितने IAS-IPS राजनीति में नाकाम हुए, कितने हुए कामयाब? देख लें पूरी रिपोर्ट कार्ड

पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने 'जननीति भारत' नामक नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान किया है. उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा भी की है. इस खबर के आने के बाद से ही भारतीय राजनीति में एक बार फिर नौकरशाही से राजनीति के रुझान को चर्चा में ला दिया है.

प्रशासनिक और पुलिस सेवा के बड़े पदों (IAS-IPS) पर रहने के बाद राजनीति के मैदान में उतरना भारत में कोई नया प्रयोग नहीं है. कई अधिकारियों ने अपनी खुद की पार्टियां बनाईं, तो कई प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में शामिल हुए. इनमें से कुछ ने सत्ता के शिखर को छुआ, तो कुछ राजनीति के भंवर में खो गए. आइए ऐसे नामों को आज फिर से जान लेते हैं जो प्रशासनिक और पुलिस सेवा के बड़े पदों से राजनीति के मैदान में आए.

नई पार्टी बनाने वाले नौकरशाह

अपनी सेवा छोड़कर सीधे नई राजनीतिक पार्टी का गठन करना एक बड़ा जोखिम माना जाता है. दिव्या मित्तल से पहले भी कई अधिकारियों ने यह रास्ता चुना. IIT दिल्ली और IIM बंगलुरु से पढ़ीं 2013 बैच की पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने 'जननीति भारत' पार्टी बनाने के बाद कहा कि उनका मुख्य ध्यान नागरिकों की भागीदारी और पारदर्शी जननीति पर आधारित राजनीति पर है.

आइए देखें और किस-किस ने पार्टी बनाई, या किसी पार्टी में शामिल हुए और उनका नतीजा क्या रहा

डॉ. जयप्रकाश नारायण: 1980 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी डॉ. जयप्रकाश नारायण ने प्रशासनिक सुधारों के लिए सेवा छोड़ी और 2006 में 'लोक सत्ता पार्टी' का गठन किया. वह 2009 में विधायक चुने गए, लेकिन बड़े राजनीतिक ढांचे के सामने उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विस्तार नहीं कर सकी.

शाह फैसल : 2009 के UPSC टॉपर शाह फैसल ने 2019 में IAS पद से इस्तीफा देकर 'जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट' नाम से अपनी पार्टी बनाई. हालांकि, 2019 के बाद के राजनीतिक बदलावों के बीच उन्होंने राजनीति छोड़ दी और बाद में प्रशासनिक सेवा में वापसी की.

राजनीति में 'कामयाब' रहे IAS-IPS अधिकारी

जिन्होंने स्थापित पार्टियों का रुख किया या सत्ता व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाया, उनमें से कई प्रशासनिक दिग्गजों ने राजनीति में जबरदस्त सफलता हासिल की उनमें से कुछ नाम हैं

भारतीय जनता पार्टी

एस. जयशंकर (पूर्व IFS): देश के विदेश सचिव रहे एस. जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बनाया गया. वह आज भारत के सबसे प्रभावशाली और सफल कूटनीतिज्ञ-राजनेताओं में गिने जाते हैं.

हरदीप सिंह पुरी (पूर्व IFS): पूर्व वरिष्ठ राजनयिक जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मामलों के साथ-साथ पेट्रोलियम मंत्री के रूप में सरकार का प्रमुख चेहरा बने.

आर. के. सिंह (पूर्व IAS): 1975 बैच के बिहार कैडर के IAS और पूर्व केंद्रीय गृह सचिव, जो भाजपा में शामिल होकर सांसद बने और मोदी सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में बेहद सफल रहे.

अश्विनी वैष्णव (पूर्व IAS): 1994 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी, जिन्होंने सिविल सेवा के बाद कॉर्पोरेट और फिर राजनीति में कदम रखा. वर्तमान में वे रेल और आईटी मंत्री जैसी प्रमुख जिम्मेदारियां निभा रहे हैं.

अनामलाई कुप्पुसामी (पूर्व IPS): 'कर्नाटक के सिंघम' कहे जाने वाले 2011 बैच के IPS अधिकारी अन्नामलाई ने इस्तीफा देकर तमिलनाडु में भाजपा का दामन थामा और आज तमिलनाडु भाजपा के सबसे प्रमुख और लोकप्रिय चेहरों में से एक हैं.

सत्यपाल सिंह (पूर्व IPS): मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर जो भाजपा में शामिल हुए, सांसद बने और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे.

बृजलाल (पूर्व IPS): उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी भाजपा का दामन थामा और राज्यसभा सांसद के रूप में अपनी नई पहचान बनाई.

आम आदमी पार्टी (AAP)

अरविंद केजरीवाल (पूर्व IRS): हालांकि वे राजस्व सेवा (IRS) से थे, लेकिन उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर 'आम आदमी पार्टी' बनाई और दिल्ली के तीन बार मुख्यमंत्री बने.

जनता दल यूनाइटेड (JD-U) और क्षेत्रीय दल

आर. सी. पी. सिंह (पूर्व IAS): यूपी कैडर के पूर्व IAS अधिकारी, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और जदयू (JD-U) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री पद तक पहुंचे.

वी. के. पांडियन (पूर्व IAS): ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव रहे 2002 बैच के IAS अधिकारी वी. के. पांडियन ने बीजू जनता दल (BJD) में शामिल होकर राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव कायम किया.

कांग्रेस

अजीत जोगी (पूर्व IAS): मध्यप्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी अजीत जोगी ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और बाद में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने. बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी 'जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़' भी बनाई.

के. जे. अल्फोंस (पूर्व IAS): 'डेमोलिशन मैन' के नाम से मशहूर पूर्व IAS अधिकारी, जो निर्दलीय विधायक बनने के बाद कांग्रेस और फिर भाजपा में शामिल हुए व केंद्रीय मंत्री बने.

राजनीति के मैदान में 'नाकाम' या संघर्षरत रहे अधिकारी

प्रशासन चलाने का अनुभव और जन-प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक सफलता हासिल करने में काफी अंतर होता है. कई ऐसे चर्चित नौकरशाह रहे जिन्हें राजनीति की राह रास नहीं आई जैसे

किरण बेदी (पूर्व IPS): भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वे अपनी सीट हार गईं. बाद में उन्हें पुडुचेरी का उप-राज्यपाल बनाया गया.

भास्कर प्रभु और अन्य पूर्व अधिकारी: ऐसे दर्जनों पूर्व आईएएस/आईपीएस अधिकारी हैं जो चुनाव के वक्त टिकट लेकर मैदान में उतरे, लेकिन स्थानीय जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को न समझ पाने के कारण अपनी जमानत तक नहीं बचा सके.

क्रम अधिकारी का नाम मूल सेवा राजनीतिक दल / स्थिति राजनीतिक स्थिति (सफल/नाकाम) 1 दिव्या मित्तल IAS जननीति भारत (खुद की पार्टी) शुरुआती चरण (2027 UP चुनाव लक्ष्य) 2 एस. जयशंकर IFS भारतीय जनता पार्टी (BJP) अत्यधिक सफल (विदेश मंत्री) 3 अश्विनी वैष्णव IAS भारतीय जनता पार्टी (BJP) अत्यधिक सफल (रेल एवं IT मंत्री) 4 अजीत जोगी IAS कांग्रेस / जनता कांग्रेस सफल (छत्तीसगढ़ के पूर्व CM) 5 डॉ. जयप्रकाश नारायण IAS लोक सत्ता पार्टी आंशिक सफलता (पूर्व MLA, वैचारिक प्रभाव) 6 अनामलाई के. IPS भारतीय जनता पार्टी (BJP) सफल (तमिलनाडु BJP का प्रमुख चेहरा) 7 किरण बेदी IPS भारतीय जनता पार्टी (BJP) चुनावी राजनीति में असफल (बाद में LG बनीं) 8 आर. के. सिंह IAS भारतीय जनता पार्टी (BJP) सफल (पूर्व केंद्रीय मंत्री) 9 शाह फैसल IAS J&K पीपुल्स मूवमेंट असफल (राजनीति छोड़ सेवा में वापस लौटे) 10 वी. के. पांडियन IAS बीजू जनता दल (BJD) अत्यधिक प्रभावशाली (ओडिशा राजनीति)

क्या दिव्या मित्तल बदल पाएंगी समीकरण

दिव्या मित्तल का राजनीतिक सफर ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी स्थापित और कैडर-आधारित पार्टियों का दबदबा है.

प्रशासनिक अनुभव और साफ़-सुथरी छवि निश्चित रूप से एक बड़ा एसेट है, लेकिन अपनी पार्टी 'जननीति भारत' के जरिए बिना बड़े आर्थिक और सांगठनिक समर्थन के 2027 में जमीन तैयार करना एक अत्यंत कठिन चुनौती होगी. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अरविंद केजरीवाल या जयप्रकाश नारायण की तरह कोई नया विकल्प दे पाती हैं, या फिर पारंपरिक राजनीति के थपेड़ों में उलझकर रह जाती हैं.