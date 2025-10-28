Watch: कुछ दूर खड़ा था विमान, दिल्ली एयरपोर्ट पर आग का गोला बनी बस, सामने आया वीडियो
Delhi Airport Bus Fire: दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर AI SATS की एक बस में आग लग गई, जो विमान के पास खड़ी थी. गनीमत रही कि बस में कोई यात्री नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 (T3) पर मंगलवार (28 अक्टूबर) को एअर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग सेवा प्रदाता कंपनी AI SATS की एक बस में अचानक आग लग गई. यह घटना बे नंबर 32 के पास हुई, जो विमान से कुछ ही मीटर की दूरी पर था.
खास बात ये रही कि बस में उस समय कोई यात्री मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग लगते ही दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. किसी के घायल होने या आसपास खड़े विमानों को नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है. एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, एअर इंडिया की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है. इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए हलचल मच गई थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है.
दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, जहां तीन टर्मिनल और चार रनवे मौजूद हैं. यह हर साल 100 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है. टर्मिनल-3 (T3) दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनलों में से एक है और यह प्रतिवर्ष करीब 40 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है.
यह टर्मिनल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों के संचालन के लिए उपयोग होता है. इसकी निचली मंजिल आगमन क्षेत्र के रूप में और ऊपरी मंजिल प्रस्थान क्षेत्र के रूप में काम करती है. पिछले हफ्ते एयरपोर्ट ने अपने टर्मिनल-2 (T2) को नवीनीकरण के बाद फिर से शुरू किया, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलने लगी हैं. इससे हवाई अड्डे की क्षमता और परिचालन दक्षता दोनों में सुधार होने की उम्मीद है.
