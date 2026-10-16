गर्भवती महिला पत्रकार को राहुल गांधी के धक्का देने के मामले पर सुनवाई करेगा SC, कहा- 'हमने सभी...'

सुप्रीम कोर्ट अपने परिसर में एक गर्भवती महिला पत्रकार को कथित तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से धक्का दिए जाने के मामले पर भी सुनवाई करेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष मामला उठाते हुए कहा कि कल के आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट आने के दौरान बनी स्थिति को लेकर दायर उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया गया है या नहीं. उन्होंने महिला पत्रकार को धक्का दिए जाने से जुड़े आवेदन का भी उल्लेख किया.

इस पर कोर्ट ने कहा, “हमने सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है. आप अपनी याचिका और आवेदन का नंबर नोट करवा दीजिए. हम 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई करेंगे.”

बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाए थे आरोप

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इससे पहले राहुल गांधी पर एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया था. यह घटना 12 अक्टूबर को उस समय हुई, जब महिला पत्रकार चुनाव आयोग के खिलाफ INDIA गठबंधन के विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही थीं. प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि इस घटना में महिला पत्रकार को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने एक वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उसमें राहुल गांधी महिला पत्रकार को अपनी कोहनी से धक्का देते और पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद वह गिर गईं.

विरोध प्रदर्शन को कवर कर थी पत्रकार

बीजेपी प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि अस्पताल में बीजेपी नेताओं से बातचीत के दौरान महिला पत्रकार ने बताया था कि राहुल गांधी ने उन्हें कंधे से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया. भंडारी ने कहा, “वह उनसे सवाल भी नहीं पूछ रही थीं. वह सिर्फ विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही थीं.”

प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि महिला पत्रकार की मदद के लिए कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आगे नहीं आया. इसके बजाय, पार्टी के सदस्यों ने उनकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाए. उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर राहुल गांधी के सार्वजनिक बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कथित कृत्य महिलाओं के अधिकारों और पितृसत्ता खत्म करने की उनकी अपील के विपरीत हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से जुड़ी एक कथित घटना का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने उस दौरान शिवकुमार को पीछे की ओर धकेल दिया था.

अलका लांबा ने किया था पलटवार

कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इन आरोपों को खारिज किया और बीजेपी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया. उन्होंने घटना के समय और महिला पत्रकार के कथित तौर पर बाद में अस्पताल पहुंचने को लेकर सवाल उठाए. साथ ही, उन्होंने सवाल किया कि जब पत्रकार के गर्भवती होने की बात कही जा रही है, तो उनका एक्स-रे क्यों कराया गया.

अलका लांबा ने अपनी पोस्ट में चार सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल होना जोखिम भरा हो सकता है. उन्होंने घटना के समय पर सवाल उठाते हुए लिखा कि आरोप है कि राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को दोपहर तीन से चार बजे के बीच धक्का दिया, जबकि वह रात करीब 8:30 बजे अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि महिला पत्रकार की बहन बीजेपी विधायक के कार्यालय में प्रचार करने पहुंची थीं. इसके अलावा, अलका लांबा ने एक्स-रे कराए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान इस तरह की जांच को लेकर सावधानी बरती जाती है.

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