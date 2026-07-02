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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाISRO मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद पुलिस ने क्या बताया?

ISRO मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद पुलिस ने क्या बताया?

ISRO Bomb Threat: बेंगलुरु पुलिस और बम निरोधक दस्ते पर पूरे इसरो मुख्यालय परिसर में बम की तलाश के लिए जांच अभियान चलाया. हालांकि, अभी तक किसी भी संवेदनशील चीज के मिलने की सूचना नहीं है.

Written By : पिंकी राजपुरोहित |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 02 Jul 2026 04:57 PM (IST)
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भारतीय अंतिरक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो (ISRO) के बेंगलुरु स्थित मुख्यालय को गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ. इसके बाद पूरे इसरो मुख्यालय में हड़कंप मच गया. ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई. पुलिस ने एहतियात के तौर पर तुरंत इसरो मुख्यालय परिसर को पूरी तरह से खाली करवाया, जिसके बाद बेंगलुरु पुलिस और बम निरोधक दस्ते पर पूरे इसरो मुख्यालय परिसर में बम की तलाश के लिए जांच अभियान चलाया.

हालांकि, अभी तक स्थानीय पुलिस या बम निरोधक दस्ते को किसी भी संवेदनशील चीज के मिलने की सूचना नहीं है. इसके बाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा जांच को पूरा कर इस ईमेल को झूठी धमकी घोषित कर दिया है, लेकिन देश की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान में बम की धमकी मिलने की सूचना ने ही सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं और इस मामले में बेहद गंभीरता के साथ संबंधित कार्रवाई की जा रही है.

Published at : 02 Jul 2026 04:37 PM (IST)
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