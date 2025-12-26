सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद अल-हरम में गुरुवार (25 दिसंबर 2025) को एक बेहद गंभीर स्थिति पैदा हो गई. मस्जिद की ऊपरी मंजिल से एक व्यक्ति नीचे कूद गया, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षाबलों की फुर्ती ने एक बड़ी घटना को होने से रोक दिया. घटना के कुछ ही पलों में हालात काबू में आ गए.

चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही वह व्यक्ति रेलिंग के पास गया और खतरनाक कदम उठाते हुए कूद गया। हालांकि, स्पेशल फोर्स फॉर हरम सिक्योरिटी के जवान तुरंत हरकत में आ गए. वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मी पूरी तेजी से दौड़ते हुए उसे पकड़ लेते हैं. यह पूरी कार्रवाई कुछ ही सेकंड में पूरी हो गई, जिससे उस व्यक्ति की जान बच गई.

🕋🚨 A security guard at the Masjid al-Haram rushed to intervene after a person tried to take their own life by jumping off the upper floors of the masjid.



The security guard was injured while trying to prevent the person from hitting the ground. Both individuals were… pic.twitter.com/NnpveIE8wf — • (@Alhamdhulillaah) December 25, 2025

रेस्क्यू के दौरान सुरक्षाकर्मी घायल

इस बचाव अभियान के दौरान एक सुरक्षाकर्मी को चोट भी आई. सऊदी अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू के समय संतुलन बिगड़ने से गार्ड को हल्का फ्रैक्चर हुआ है. हालांकि उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं. घटना के तुरंत बाद घायल सुरक्षाकर्मी और कूदने की कोशिश करने वाले व्यक्ति, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया.

सऊदी प्रशासन का बयान, हालात पूरी तरह नियंत्रण में

मक्का क्षेत्र के प्रशासन और गृह मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मस्जिद अल-हरम की सुरक्षा व्यवस्था ने तय प्रोटोकॉल के तहत तुरंत कार्रवाई की. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना का मस्जिद में चल रही नमाज और धार्मिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा. श्रद्धालुओं की आवाजाही सामान्य रही और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, हो रही सराहना

घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) समेत कई जगह तेजी से फैल गया. लोग सुरक्षाबलों की तत्परता, साहस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की खुलकर तारीफ कर रहे हैं. मक्का अमीरात के आधिकारिक अकाउंट से भी पोस्ट कर बताया गया कि मस्जिद अल-हरम में हर समय प्रशिक्षित सुरक्षा टीमें तैनात रहती हैं, जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं.

ये भी पढ़ें: UK में बैठे मौलाना के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया केस, करोड़ों की संपत्ति जांच के घेरे में