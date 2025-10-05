हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कांग्रेस ने भारत नहीं, दुश्मनों का साथ चुना', PAK को रूसी JF-17 इंजन देने के आरोपों पर बोली भाजपा

कांग्रेस की ओर से पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों को रविवार को भाजपा ने खारिज कर दिया है. भाजपा ने आलोचना करते हुए कहा कि भारत के साथ खड़े होने के बजाय कांग्रेस ने दुश्मन का पक्ष लेने का फैसला किया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 05 Oct 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पाकिस्तान को जेएफ-17 जेट इंजन की आपूर्ति पर रूस के आगे बढ़ने की खबरों को रविवार (05 अक्टूबर, 2025) को ‘गैरजिम्मेदाराना सूचना युद्ध’ करार दिया और इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाने के लिए कांग्रेस की आलोचना की. भाजपा ने कांग्रेस पर भारत के बजाय ‘दुश्मन का पक्ष लेने’ का आरोप लगाया.

कांग्रेस ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान जेएफ-17 के लिए रूस की ओर से इंजन की आपूर्ति किए जाने संबंधी मीडिया खबरों का हवाला देते हुए शनिवार (04 अक्टूबर, 2025) को कहा था कि यह मोदी सरकार की कूटनीति की विफलता है और उसे देश को यह बताना चाहिए कि भारत का एक भरोसेमंद साथी रूस, पाकिस्तान को सैन्य सहयोग क्यों दे रहा है?

कांग्रेस नेता ने ट्विट कर भाजपा पर लगाया आरोप

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उन खबरों का हवाला दिया था, जिनमें कहा गया है कि रूस जेएफ-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत आरडी-93MM इंजन की आपूर्ति कर रहा है. रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, 'मोदी सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार रहा है, उसने भारत की तमाम अपील को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के चीन निर्मित जेएफ-17 लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत आरडी-93MM इंजन की आपूर्ति क्यों शुरू कर दी.'

रमेश ने दावा किया कि यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री मोदी की उस व्यक्तिगत कूटनीति की एक और नाकामी को उजागर करता है, जो राष्ट्रीय हितों से अधिक छवि निर्माण और वैश्विक तमाशे को प्राथमिकता देती रही है.

कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा का पलटवार

भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए मीडिया की एक अन्य खबर का हवाला दिया और कहा कि रूस ने उन दावों को खारिज किया है कि मॉस्को जेएफ-17 थंडर ब्लॉक-3 लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को आरडी-93MM इंजन की आपूर्ति पर आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने कहा कि रमेश ने एक अखबार में छपी खबर पर भरोसा किया, जिसमें पाकिस्तान समर्थक दुष्प्रचार के लिए कुख्यात एक कम-ज्ञात वेबसाइट का हवाला दिया गया है. मालवीय ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं, कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं, बस गैरजिम्मेदाराना सूचना युद्ध का एक और दौर और कांग्रेस के संचार प्रमुख ने एक बार फिर भारत के साथ खड़े होने के बजाय दुश्मन का पक्ष लेने का फैसला किया.’

Published at : 05 Oct 2025 06:25 PM (IST)
