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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEC-SIR विवाद: नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला- 'इन्हें सिर्फ घुसपैठियों को...'

EC-SIR विवाद: नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला- 'इन्हें सिर्फ घुसपैठियों को...'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा है आज भारत में हमारे "कई ऐसे मित्र हैं, जिन को भारत की प्रगति, भारत का विकास की जो गति है वो पच नहीं रही. उनको लगता है कि भारत की इस गति को कैसे रोकें."

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 24 Oct 2026 06:05 PM (IST)
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने झारखंड में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते  हुए कहा कि "आज का दिन मेरे लिए विशेष दिन है, क्योंकि झारखंड मेरा जन्मस्थान है.  मेरी शिक्षा का भी बहुत बड़ा समय इस झारखंड प्रदेश में बीता है. इसलिए इस भूमि पर आकर किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होना. मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है." 

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि "इस प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हम सभी को एक उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ झारखंड का ख्याल रखना है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश में भाजपा का विस्तार हो रहा है, जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जो जनता में स्वीकार्यता है, जो विश्वास का माहौल बना है, उसे झारखंड में भी और मजबूती से आगे बढ़ाना है."

अटल जी ने बनाया झारखंड

उन्होंने बिहार विभाजन को याद करते हुए कहा कि "जब बिहार-झारखंड एक था, तो उस समय भी भाजपा की जड़ें यहां अधिक मजबूत थी. जब भाजपा बिहार में बढ़ रही थी, तो उसकी शुरूआत इसी झारखंड की पवित्र भूमि से पहले हुई थी. इसलिए हमें संकल्प लेना है कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए हमें कमर कसना है. जिस राज्य की स्थापना हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, इस राज्य को बनाया हमने है, आगे बढ़ाया हमने है. इसलिए इस संकल्प को हमें आगे लेकर जाना है."

झारखंड में कमल खिलाने की तैयारी

झारखंड में पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने बोला कि "हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला, जिस नेतृत्व ने भाजपा को ही नहीं, भारत को ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व को दिशा देने का काम किया. अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, विपरीत परिस्थितियों में भी वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और पीएम श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने बंगाल में चुनाव जीतकर उस संकल्प को पूरा करने का काम किया. आज भाजपा का काम, भाजपा का विचार और भाजपा का नेतृत्व झारखंड के हर कोने में मौजूद है. केवल हमें इसके लिए समय देने की आवश्यकता है. मुझे पूरा विश्वास है कि भाजपा के कार्यकर्ता झारखंड में कमल खिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

विपक्ष को भारत का विकास पच नहीं रहा

साथ ही उन्होंने कहा कि "आज पूरे विश्व स्तर अलग-अलग प्रकार की घटना घट रही है, इस अस्थिरता के दौर में भारत एकमात्र ऐसा देश है. जो अपनी आर्थिक स्थिति को उसी गति में बनाए हुए है. जैसे पहले थे. ये कही न कही संभव हुआ है तो आपके 'नेतृत्वकर्ता श्री नरेंद्र मोदी जी' की वजह से. लेकिन कई ऐसे मित्र हैं, जिसको भारत की प्रगति, भारत का विकास की जो गति है वो पच नहीं रही. उनको लगता है कि भारत की इस गति को कैसे रोके, तो कुछ लोग भारत के अंदर रह कर और कुछ लोग भारत के बाहर रहकर इस गति को रोकने में लगे है. लेकिन इस देश की 140 करोड़ जनता को नरेंद्र मोदी से उम्मीद है, 140 करोड़ देश की जनता मोदी जी के साथ ही आगे बढ़ना चाहती है और ये कही न कही हमलोगो के लिए वरदान है."

कांग्रेस ने संविधान से नहीं परिवार के हिसाब से...

नितिन नबीन ने कहा कि "आज इस देश में चर्चा होती है, संवैधानिक संस्थानों को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन जो संविधान की दुहाई देते है, संविधान के पन्नों को सबसे ज्यादा तार-तार उसी कांग्रेस पार्टी ने ही किया है. हमने देखा है देश के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देना इनका काम था. कांग्रेस ने संविधान से नहीं अपने परिवार के हिसाब से पूरे देश को चलाने का प्रयास किया. आज वो हमें लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते है जिसने सिर्फ लोकतंत्र का हनन किया हो."

घुसपैठियों को बचा रही कांग्रेस

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "राहुल गांधी चुनाव आयोग और SIR पर सवाल उठाते हैं. मैं राहुल गांधी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए पूरा समय दिया जाता है, तो कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं ने इस प्रक्रिया के तहत शिकायत दर्ज कराई? दरअसल, इनको देश की जनता की कोई चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ घुसपैठियों को बचाने की चिंता है.
"इन लोगों ने आज देश में पूरी तरह से आरजकता का माहौल बनाने का प्रयास किया और इसके लिए उन्हें ताकत जो देश के अंदर से मिल रही है, वो तो मिल ही रही है, लेकिन उससे ज्यादा इन्हें देश के बाहर से मिल रही है."

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 24 Oct 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin BJP JHARKHAND
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