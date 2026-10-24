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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामनी लॉन्ड्रिंग मामले में यासीन मलिक पर चलेगा मुकदमा, NIA कोर्ट का आदेश

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यासीन मलिक पर चलेगा मुकदमा, NIA कोर्ट का आदेश

NIA अदालत ने पाया है कि यासीन मलिक और अन्य आरोपियों को जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान और अन्य आतंकवादी संगठनों से फंड मिला था.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 24 Oct 2026 04:23 PM (IST)
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नई दिल्ली की एक विशेष NIA अदालत ने 8.9 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जम्मू कश्मीर के यासीन मलिक, जहूर अहमद शाह वटाली, अब्दुल रशीद शेख, शब्बीर अहमद शाह, नवल किशोर कपूर, ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मसरत आलम भट के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार, आरोपियों को यह रकम पाकिस्तानी प्रतिष्ठान (establishment) से हवाला के जरिए मिली थी. ये आरोप उस मामले से जुड़े हैं जिसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने 2017 में दर्ज किया था. आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120B, 121 और 121A( जो कि नई BNS (2023) क्रमशः धारा 61(2), धारा 147 और धारा 148) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धाराओं 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए यासीन मलिक

रिपोर्ट के मुताबिक, विशेष NIA जज प्रशांत शर्मा ने मुकदमा शुरू करने का आदेश दिया है. अभियोजन पक्ष (prosecution) के सबूत दर्ज करने का काम 19 नवंबर से शुरू होगा. सुनवाई बंद कमरे में हुई. यासीन मलिक तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए और उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वह इस मामले में अपना बचाव करेंगे.

अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप

सितंबर में, अदालत ने मलिक और छह अन्य लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत आरोप तय किए थे. आरोप है कि आरोपियों को जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठान और अन्य आतंकवादी संगठनों से फंड मिला था. अदालत ने पाया कि सभी सात आरोपियों के खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त शुरुआती सबूत मौजूद हैं, जिसके लिए धारा 4 के तहत सजा का प्रावधान है.

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Published at : 24 Oct 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
NIA  JAMMU KASHMIR
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