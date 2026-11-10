Explained: आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में NDA की बड़ी जीत का क्या मतलब है? समझिए

आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है. राज्य में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में रहे हैं. इन चुनावों में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की TDP के साथ उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की जनसेना पार्टी (JSP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) गठबंधन में शामिल हैं. दूसरी तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) को कई इलाकों में करारी हार का सामना करना पड़ा है.

खास बात यह है कि NDA ने केवल शहरी इलाकों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनावों में भी अपना दबदबा कायम किया है. ऐसे में सवाल है कि क्या इन नतीजों को चंद्रबाबू नायडू सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर माना जाए? क्या YSRCP का राजनीतिक आधार कमजोर हो रहा है? और आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आंध्र प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं?

शहरी और ग्रामीण चुनावों में NDA का प्रदर्शन कैसा रहा?

आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के दो प्रमुख हिस्से रहे. पहला शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव और दूसरा ग्रामीण स्थानीय निकायों का चुनाव. दोनों के नतीजों में सत्तारूढ़ गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर रहा.

शहरी निकाय चुनावों में 13 नगर निगमों और 87 नगरपालिकाओं एवं नगर पंचायतों के लिए चुनावी प्रक्रिया हुई. 4 नवंबर को सामने आए नतीजों में TDP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन ने 13 में से सात नगर निगमों में जीत दर्ज की और पांच अन्य में आगे रहा. इसके अलावा 86 नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में से 75 पर गठबंधन ने जीत हासिल की.

ग्रामीण निकाय चुनावों के नतीजे भी NDA के पक्ष में रहे. राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 659 जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (ZPTC) में से 77 सीटों पर उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे. इसके बाद जिन 582 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें TDP ने 406, जनसेना ने 73 और BJP ने 20 सीटें जीतीं. इस तरह गठबंधन के खाते में कुल 499 सीटें आईं. वहीं YSRCP को 76 सीटों पर जीत मिली.

मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (MPTC) में भी गठबंधन ने बढ़त बनाई. यहां TDP को 4,806, जनसेना को 938 और BJP को 117 सीटें मिलीं. इस तरह इन तीनों दलों ने मिलकर 5,861 सीटें हासिल कीं, जबकि YSRCP को 1,711 सीटों पर जीत मिली.

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि NDA ने राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत की है. हालांकि, स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों को विधानसभा चुनावों के परिणामों के बराबर मानना सही नहीं होगा.

आखिर स्थानीय निकाय चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं?

भारत में स्थानीय निकाय चुनावों को अक्सर विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, लेकिन जमीनी राजनीति में इनकी भूमिका काफी अहम होती है.

शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगरपालिकाएं और नगर पंचायतें स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी संभालती हैं. इनमें सड़क, सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन और स्थानीय विकास जैसे मुद्दे शामिल होते हैं.

वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद और मंडल परिषद के जरिए स्थानीय विकास योजनाओं और प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है. इनके प्रतिनिधि गांवों और छोटे कस्बों में जनता से सीधे जुड़े रहते हैं.

इसलिए इन चुनावों में जीत का मतलब केवल सीटों की संख्या बढ़ना नहीं है. इसका एक राजनीतिक संदेश भी होता है. जिस पार्टी का स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठन होता है, उसे भविष्य के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी फायदा मिल सकता है.

स्थानीय प्रतिनिधियों के जरिए राजनीतिक दलों को जनता की समस्याओं और नाराजगी का सीधा पता चलता है. यही प्रतिनिधि आगे चलकर चुनाव प्रचार, जनसंपर्क और पार्टी के संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

चंद्रबाबू नायडू के लिए क्यों अहम है यह जीत?

चंद्रबाबू नायडू के लिए ये नतीजे कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं. 2024 के विधानसभा चुनावों में TDP, जनसेना और BJP ने मिलकर चुनाव लड़ा था. इस गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य में सरकार बनाई थी.

175 सदस्यीय विधानसभा में TDP ने 135, जनसेना ने 21 और BJP ने 8 सीटें जीती थीं. इस तरह NDA के पास कुल 164 विधायकों का समर्थन है.

स्थानीय निकाय चुनावों में मिली जीत से नायडू सरकार को अपने शासन और विकास योजनाओं के पक्ष में राजनीतिक समर्थन का दावा करने का मौका मिला है. सरकार इसे जनता के भरोसे और अपने कामकाज की स्वीकार्यता के रूप में पेश कर सकती है.

इसके अलावा गठबंधन के तीनों दलों के बीच तालमेल का भी परीक्षण हुआ है. स्थानीय चुनावों में सीटों का बंटवारा और अलग-अलग क्षेत्रों में उम्मीदवारों को समर्थन देना आसान काम नहीं होता. ऐसे में नतीजे गठबंधन के संगठनात्मक तालमेल को मजबूत करने का अवसर भी देते हैं.

हालांकि, यह भी देखना होगा कि गठबंधन के भीतर TDP, जनसेना और BJP के बीच राजनीतिक संतुलन आगे किस तरह बना रहता है.

YSRCP के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका YSRCP को लगा है. 2019 में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में पार्टी ने आंध्र प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बनाई थी. उस समय पार्टी ने 175 में से 151 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी. लेकिन 2024 के विधानसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन काफी कमजोर हो गया और पार्टी सिर्फ 11 सीटें जीत सकी.

अब स्थानीय निकाय चुनावों में भी पार्टी को सत्तारूढ़ गठबंधन के मुकाबले काफी कम सीटें मिली हैं.

YSRCP के लिए सबसे चिंताजनक बात उन इलाकों में कमजोर प्रदर्शन है, जिन्हें पार्टी का पारंपरिक राजनीतिक आधार माना जाता रहा है. जगन मोहन रेड्डी के गृह जिले वाईएसआर कडप्पा में भी पार्टी को बड़ा झटका लगा. उपलब्ध चुनाव परिणामों के मुताबिक, वहां 16 ZPTC सीटों में से YSRCP को केवल दो सीटें मिलीं, जबकि TDP ने 12 और जनसेना ने दो सीटें जीतीं.

पुलिवेंदुला में भी TDP ने जीत हासिल की. यह इलाका जगन मोहन रेड्डी की विधानसभा सीट और उनके परिवार का पारंपरिक राजनीतिक गढ़ माना जाता है. ऐसे में यहां का परिणाम YSRCP के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपने पुराने संगठन को फिर से मजबूत करने और जनता के बीच राजनीतिक विश्वास वापस हासिल करने की है.

जगन मोहन रेड्डी ने चुनावों पर क्या आरोप लगाए?

YSRCP ने चुनावी नतीजों को स्वीकार करने के साथ-साथ पूरी चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं. जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान नामांकन, उम्मीदवारों की वापसी, मतदान और मतगणना तक कई स्तरों पर अनियमितताएं हुईं.

उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया. YSRCP का दावा है कि उसके उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को डराया गया और कई जगह चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया.

हालांकि, इन आरोपों को साबित हुआ तथ्य नहीं माना जा सकता. दूसरी तरफ, चुनाव आयोग ने भी कुछ स्थानों पर शिकायतों के बाद दोबारा मतदान कराने के निर्देश दिए थे. शहरी निकाय चुनावों के दौरान सात स्थानीय निकायों के 13 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया था.

यह भी महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवारों को निर्विरोध चुने जाने के मामलों में नामांकन प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आई थीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य चुनाव आयोग ने कुछ निकायों में नामांकन प्रक्रिया दोबारा खोलने के कदम भी उठाए थे.

इसलिए चुनावी नतीजों के साथ-साथ निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों की भी जांच और पड़ताल जरूरी है.

क्या 2029 के विधानसभा चुनावों की तस्वीर बदल रही है?

इन चुनावों का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश यह है कि आंध्र प्रदेश में फिलहाल NDA का संगठनात्मक प्रभाव मजबूत दिखाई दे रहा है. शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मिली जीत से गठबंधन को अगले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए अतिरिक्त राजनीतिक ताकत मिल सकती है.

दूसरी तरफ, YSRCP के लिए यह नतीजे आत्ममंथन का अवसर हैं. पार्टी को यह समझना होगा कि 2019 की भारी जीत के बाद 2024 और अब स्थानीय निकाय चुनावों में उसका प्रदर्शन लगातार क्यों कमजोर हुआ है.

हालांकि, अभी 2029 के विधानसभा चुनावों में काफी समय है. तब तक सरकार के कामकाज, रोजगार, निवेश, किसानों की स्थिति, कल्याणकारी योजनाओं और विपक्ष की रणनीति जैसे मुद्दे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं.

कुल मिलाकर, आंध्र प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों में NDA की जीत चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ा राजनीतिक उत्साह लेकर आई है. वहीं YSRCP के सामने अपनी राजनीतिक जमीन बचाने और संगठन को दोबारा खड़ा करने की चुनौती है. लेकिन इन नतीजों से यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि 2029 का चुनाव भी NDA के पक्ष में ही जाएगा. फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति पहले से मजबूत हुई है और विपक्ष के लिए आगे की राह आसान नहीं रहने वाली.