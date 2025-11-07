पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर BJP ने कसी कमर, ममता सरकार को घेरने के लिए पार्टी ने शुरू किया ये अनोखा अभियान
पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक कार्यकमों का आयोजन किया जायेगा.
वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर आज शुक्रवार (7 नवंबर) को बीजेपी की तरफ से देश में 150 स्थानों पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम रखा गया है. बंगाल में भी इस कार्यक्रम को बीजेपी बड़े स्तर पर मनाएगी और आज 1100 जगहों पर सामूहिक गायन का कार्यक्रम रखा है. पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले इस आउटरीच प्रोग्राम को बंगाल की संस्कृति और अस्मिता को बढ़ावा देने के संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है.
पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी लगातार बंगाल की संस्कृति और अस्मिता का सवाल उठाती रही है और ममता सरकार पर लगातार हमले करते रही है. वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक बड़े आउटरीच अभियान के रूप में आयोजन कर रही है. पार्टी का उद्देश्य ‘वंदे मातरम्’ के माध्यम से बंगाल की अस्मिता, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका को सम्मान देना है.
केंद्रीय मंत्री मजूमदार ने क्या बताया
केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बताया कि बंगाल में पार्टी की बड़ी तैयारी है. 1100 जगह सामूहिक गायन का कार्यक्रम किया जाएगा और मंडल स्तर तक इसको लेकर आयोजन होंगे. इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए उन्होंने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने वंदे मातरम् को लेकर बेरुखी बरती है. लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा सवाल उठाने के बाद अब बंगाल सरकार ने एक कमेटी की घोषणा की है.
वंदे मातरम् के जरिए बीजेपी एक ओर ये दिखाएगी कि वो बंगाल की संस्कृति और अस्मिता का सम्मान करती है तो वहीं ये संदेश भी देने की कोशिश होगी कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको लेकर उदासीन रवैया अपनाए हुए है और उसे घेरने की कोशिश की जाएगी.
बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने क्या कहा
बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि देशभर में 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक कई कार्यकमों का आयोजन किया जायेगा. 7 नवंबर को देश में 150 जगहों पर सामूहिक गायन का आयोजन किया जा रहा है.
