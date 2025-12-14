भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार में PWD मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. वह बांकीपुर सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए हैं. उन्हें पहली बार 2021 में नीतीश कैबिनेट में शामिल किया गया था. सब जानना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे पार्टी के अध्यक्ष बनने नितिन नबीन के पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है?

इतनी संपत्ति के मालिक हैं नितिन नबीन

नितिन नबीन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते. उन्होंने घोषणा पत्र में अपनी उम्र 45 साल बताई है. वह 12वीं पास हैं. उनकी कुल संपत्ति 3.1 करोड़ रुपए है, जबकी 56.7 रुपए की देनदारी है. उनके हाथ में 35 हजार कैश हैं. उनके पास अलग-अलग बैंक के 7 बैंक अकाउंट हैं. इनमें पहले बैंक अकाउंट में 90 हजार, दूसरे बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए, तीसरे बैंक के अकाउंट में 12 लाख रुपए, चौथे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए, पांचवे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए, 6वें बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए और सातवें बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं.

इनके अलावा नितिन नबीन के पास एलआईसी की तीन पॉलिसी और एक एचडीएफसी की बीमा पॉलिसी है. इनमें दो 50-50 हजार की है, बाकी एक पॉलिसी 2 लाख रुपए की है और एक पॉलिसी 90 हजार रुपए की है.

कितनी गाड़ियां हैं नतिन नबीन के पास?

उनके पास दो गाड़ियां है. इनमें एक 13 लाख की स्कॉर्पियो और दूसरी 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा है. उनके पास ज्वैलरी भी है. एफिडेविट में दी गई जानकारी के मुताबिक, नितिन नबीन के पास 76 हजार रुपए की सोने की चैन और 64 हजार रुपए की सोने की अंगूठी है. इन दोनों की कुल कीमत 1.40 लाख रुपए है.

नितिन नबीन का राजनीतिक सफर

नितिन नबीन का जन्म पटना में हुआ था. उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक रह चुके हैं. नितिन नबीन राजनीति में आने से पहले भारतीय युवा मोर्चा में सक्रिय रहे. उन्होंने साल 2006 में पटना पश्चिम से पहली बार उपचुनाव जीता था. इसके बाद 2010, 2015, 2020, 2025 के विधानसभा चुनावों में लगातार बांकीपुर सीट से चुनाव जीता. उन्होंने 2025 में 98,299 वोट हासिल किए थे. उन्होंने आरजेडी की रेखा कुमारी को 51,936 वोटो से हराया था. वह दो बार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्रालय संभाल चुके हैं.