'कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को दिया धोखा...', भाजपा ने लगाया शराब घोटाले का बड़ा आरोप

बीजेपी सांसद और वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कर्नाटक में कथित शराब घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, आंतरिक राजनीतिक संघर्ष, पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाते हुए कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए. त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और अव्यवस्था एक 'मॉडल' बन चुकी है.

कर्नाटक में 6000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले का आरोप

सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के शराब एसोसिएशन से जुड़े 6000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का मामला सामने आया है. उन्होंने कहा कि शराब के अलॉटमेंट की प्रक्रिया के जरिए किस तरह भ्रष्टाचार का पैसा इधर-उधर किया गया, इसका पूरा तंत्र उजागर हुआ है. उनके अनुसार यह मामला कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

कांग्रेस विधायक पर मनी लॉन्ड्रिंग और जुए के आरोप

बीजेपी नेता ने दावा किया कि चित्रदुर्ग से कांग्रेस के एक विधायक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सामने आए हैं और उन पर जुए से जुड़े आरोप भी लगे हैं. उन्होंने कहा कि 'शराब और जुआ'-ये दोनों कांग्रेस के शासन मॉडल का हिस्सा बनते जा रहे हैं.

सीएम और डिप्टी सीएम के बीच खुली जंग

त्रिवेदी ने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच सत्ता संघर्ष अब खुलकर सामने आ चुका है. उनके अनुसार यह आपसी लड़ाई प्रशासन को पंगु बना रही है और इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है. कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा- 'मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं.' उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस 'मोदी विरोध के नशे' में इतनी डूबी हुई है कि भ्रष्टाचार में फंसकर समाज को बांटने का काम कर रही है.

पश्चिम बंगाल: घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा

पश्चिम बंगाल पर बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने फेंसिंग की अनुमति देने का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने कथित तौर पर घुसपैठियों के वोट बैंक के लालच में राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर 'घुसपैठिया-परस्त' होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे देश की सुरक्षा संकट में है.

‘बंगाल की जनता देगी जवाब’

बीजेपी नेता ने दावा किया कि बंगाल की जनता मौजूदा सरकार को ध्वस्त करेगी और बीजेपी को प्रचंड जनादेश देगी. उनके अनुसार राज्य में बदलाव तय है. प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए त्रिवेदी ने कहा कि देश को 'मैकाले की मानसिकता' से मुक्त करना जरूरी है.



उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जुड़ी टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि 'लुटेरों के प्रति आत्मीयता' एक 'रोगी मानसिकता' को दर्शाती है. उन्होंने दावा किया कि एम3 (मार्क्सिस्ट, मैकाले और माओवादी सोच) के कारण देश में कई समस्याएं पैदा हुई हैं. उन्होंने कहा कि इंटरनेट इन विचारधाराओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है, क्योंकि अब सच को दबाना आसान नहीं रहा.

राहुल गांधी पर प्रोपेगैंडा का आरोप

सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रचार और प्रोपेगैंडा फैलाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष (LoP) की जिम्मेदारियों के लिए उनके पास समय नहीं बचता.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर क्या बोले सुधांशु?

बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारी राज्य सरकारों ने और केंद्र ने भी पूरी संवदेनशीलता के साथ काम किया है. देश में ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने सड़क पर गाय काटकर बीफ की पार्टी की थी. इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिन्होंने विदेश दौरे पर बीफ की मांग की थी. जो धर्म गुरु कहते हैं उनकी बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए.