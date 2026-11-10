'मैं हमेशा आपको चुनौती देता हूं...', राहुल गांधी संग डिबेट पर क्या बोले गौरव वल्लभ

नेता विपक्ष राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट चैलेंज देने पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से डिबेट करना चाहता हूं. बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी मैं हमेशा आपको चुनौती देता हूं आज, मैं उन्हें एक बार फिर चुनौती देता हूं. आइए, एक बहस करते हैं.

गाौरव वल्लभ ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लेकिन उससे पहले आप हमें यह बताएं कि आप जॉर्ज सोरोस से क्यों मिलते हैं? और उन मुलाकातों में आप उनसे क्या चर्चा करते हैं? उन्होंने आगे कहा कि हमारे देश के सैनिकों की वीरता का सम्मान करना सीखें.

दिवाली और गोवर्धन पूजा का जिक्र कर क्या कहा

बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि क्या आप दिवाली और गोवर्धन पूजा जैसे दिनों पर भी हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी का अपमान कर रहे हैं? क्या आप उन पर अपनी राजनीति थोपने की कोशिश कर रहे हैं? यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. गौरव वल्लभ ने कहा कि इसे ही तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं.

मल्लिकार्जुन खरगे पर साधा निशाना

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की दिवाली की बधाई को लेकर हो रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि क्या खरगे जी और क्या राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि ईद के दिन वो DIWALI OF HAPPINESS बोल सकें. गौरव वल्लभ ने कहा कि इसे ही तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति कहते हैं. जिसे देश के लोग अस्वीकार कर चुके हैं.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि दिवाली की अपनी एक परंपरा है और ऐसे में उसे ईद कहना, ये करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचाया जाता है? गौरव वल्लभा ने आगे कहा कि टारगेट कर के हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है.

राहुल गांधी ने क्या कहा

राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बस्तर में जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान उनके भाषण को लेकर निशाना साधा. कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जवानों को पीएम के झूठ पर भरोसा नहीं है. प्रधानमंत्री ने हमें नक्सली कहा. देशद्रोही कौन है? इस पर प्रधानमंत्री बहस करें.

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