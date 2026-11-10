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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफिर मंडराया खतरा, बंगाल की खाड़ी में मौसम बदलने के संकेत, जानें IMD की चेतावनी

फिर मंडराया खतरा, बंगाल की खाड़ी में मौसम बदलने के संकेत, जानें IMD की चेतावनी

तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी में 12 नवंबर को कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है, जो चक्रवात में बदलकर 19 नवंबर के आसपास तट से टकरा सकता है

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 10 Nov 2026 11:33 AM (IST)
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तमिलनाडु में पूर्वोत्तर मानसून गति पकड़ रहा है. मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में व्यापक बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा मौसम तंत्र अगले हफ्ते चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. बारिश के आंकड़ों के मुताबिक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच 25.4 सेमी बारिश हुई, जबकि इस मौसम का सामान्य आंकड़ा 24.3 सेमी है. यानी अब तक 4 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. 

चेन्नई में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC) ने मंगलवार (10 नवंबर 2026) को रामनाथपुरम और तूतीकोरिन जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है.तंजावुर, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, पुदुक्कोट्टई, शिवगंगा, डिंडीगुल, मदुरै, विरुधुनगर, थेनी, तेंकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के अलावा कराईकल में भी गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना है.कोमोरिन सागर और आसपास के इलाकों में बना वायुमंडलीय परिसंचरण दक्षिणी तमिलनाडु में बारिश की गतिविधि को प्रभावित कर रहा है.

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तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश के संकेत

तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, रामनाथपुरम, तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी सहित कई तटीय और दक्षिणी जिलों में बुधवार को  अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है. तमिलनाडु और पुडुचेरी के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि राज्य में 15 नवंबर तक बारिश की गतिविधि जारी रह सकती है.

इस बीच, ध्यान 12 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले नए निम्न दबाव क्षेत्र की ओर जा रहा है.  मौसम अधिकारियों का अनुमान है कि यह सिस्टम धीरे-धीरे मजबूत हो सकता है और 15 नवंबर तक पड़ोसी श्रीलंका की ओर बढ़ सकता है. उन्होंने बताया कि अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियां इस गड़बड़ी को और मजबूत होने और संभवतः चक्रवाती तूफान में बदलने की अनुमति दे सकती हैं. जैसे-जैसे यह मौसम सिस्टम तट के करीब आएगा, तमिलनाडु में 15 से 20 नवंबर के बीच एक बार फिर अच्छी बारिश हो सकती है.

अधिकारियों ने क्या दिया संकेत?

अधिकारियों ने संकेत दिया है, अगर यह चक्रवात में बदलता है तो यह 19 नवंबर के आसपास या उसके बाद तमिलनाडु के तट को पार कर सकता है. हालांकि, चक्रवात बनने की संभावना, इसकी अंतिम तीव्रता और लैंडफॉल की जगह अभी अनिश्चित है और यह आने वाले दिनों में तंत्र के विकास पर निर्भर करेगा. पूर्वोत्तर मानसून के सक्रिय चरण में प्रवेश करने के साथ ही तमिलनाडु के तटीय जिलों में मौसम के घटनाक्रम पर ध्यान बढ़ गया है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 10 Nov 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Cyclone Bay Of Bengal
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